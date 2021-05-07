Yüzde 10’luk ek ödeme talebi! Emeklilerin maaşına zam mı gelecek? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Ocak ayında yapılan emekli ücretlerine zammın ardından gözler Temmuz zammı ve ikramiyelerine çevrildi. Bin 554 TL'nin altında emekli ücreti olan emeklilere yüzde 5, bu sayının üstünde olanlara ise yüzde 4 oranda ek ödeme veriliyor. TÜED'in arzıyla beraber emekli ücretlerine yapılması beklenen zam coşku yarattı. Emekliler her ay aldıkları ek ödeme mitarını E Devlet Kapısı üzerinden görüntüleyebilir. E Devlet'e giriş yaptıktan sonra emekli olunan sigorta koluna göre (4A, 4B, 4C) emekli aylık bilgisi sayfası görüntülenir. Bu sayfada ödenen emekli maaşı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve ek ödeme miktarı belirtilir.

07.05.2021 08:19 - Son Güncelleme: 07.05.2021 08:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





