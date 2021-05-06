Dogecoin 1 dolar olacak mı? DOGE neden yükseliyor? 8 Mayıs'ta neler olacak? Elon Musk...

AKILLARDA HEP AYNI SORU: DOGE NEDEN YÜKSELİYOR?

Dogecoin fiyatı, eToro'nun DOGE'yi 20 milyon kayıtlı kullanıcısına sunacağını duyurması ile geldi. Firma yaptığı açıklamalarda müşterilerden gelen talepler doğrultusunda böyle bir adım attığını ifade ediyor.

Bunlara ek olarak aslında ilk başlarda şaka amaçlı bir coin olarak tasarlanan ve hiçbir amacı olmayan DOGE'nin benimsenmesi arttıkça fiyatının da yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla şaka amaçlı ve hiçbir amacı olmayan Dogecoin gerçek bir kripto para birimine dönüşmeye başlıyor olabilir.