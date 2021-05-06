Dogecoin 1 dolar olacak mı? DOGE neden yükseliyor? 8 Mayıs'ta neler olacak? Elon Musk...
Dogecoin'in sınır tanımayan yükselişi devam ediyor. Her fırsat bulduğunda Dogecoin ile ilgili paylaşımda bulunan Elon Musk'ın 8 Mayıs'ta Saturday Night Live'da Dogecoin ile ilgili açıklamalar yapabileceği ileri sürülüyor. Bu noktada, bazı analistler 8 Mayıs'ta Dogecoin'in 1 dolara çıkabileceğini düşünüyor. Şaka amaçlı ortaya çıkan Dogecoin'in gerçek bir kripto para birimine dönüşmeye başladığı öngörülüyor. Peki, Dogecoin neden yükseliyor? Dogecoin 1 dolar olur mu? 8 Mayıs'ta ne olacak? İşte tüm gelişmeler!
Her fırsat bulduğunda Dogecoin ile ilgili paylaşımda bulunan Elon Musk'ın 8 Mayıs'ta Saturday Night Live'da Dogecoin ile ilgili açıklamalar yapabileceği ileri sürülüyor. Bu noktada, bazı analistler 8 Mayıs'ta Dogecoin'in 1 dolara çıkabileceğini düşünüyor. Şaka amaçlı ortaya çıkan Dogecoin'in gerçek bir kripto para birimine dönüşmeye başladığı öngörülüyor. Peki, Dogecoin neden yükseliyor? Dogecoin 1 dolar olur mu? 8 Mayıs'ta ne olacak? İşte tüm gelişmeler!
DOGECOİN 1 DOLAR OLUR MU?
Elon Musk, Dogecoin'in en büyük destekçileri arasında yer alıyor ve 8 Mayıs'ta Saturday Night Live'da Dogecoin ile ilgili açıklamalar yapabileceği düşünülüyor. Ancak açıklamaların ne olacağı bilinmediği için konuyla ilgili yapılan yorumlar da farklılık gösteriyor. Bazı isimler 8 Mayıs itibari ile DOGE fiyatının 1 doların da üzerinde yükseleceğini düşünürken bazıları 8 Mayıs'ın Dogecoin'in kıyameti olacağını ifade ediyor. Popüler analistlere göre eğer 8 Mayıs, Dogecoin grafiklerini tersine çevirirse 2018 yılındakine benzer çok ciddi kayıplar yaşanabilir. Anonim kripto para birimi yatırımcısı Lowstrife için ise kıyamet belirtileri spot piyasada zaten görülüyor.
8 MAYIS'TA NE OLACAK? DOGECOIN 1 DOLAR OLACK MI?
Elon Musk, sık sık Dogecoin ile ilgili paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Twitter adresinden yaptığı paylaşımda 'The Dogefather, SNL 8 May' mesajını dünyaya iletmişti. SNL, ilk etapta bir şey ifade etmese de, SNL'nin bir etkinlik olduğu, Elon Musk'ın da bu etkinliğe katılacağı öğrenildi. SNL, 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
AKILLARDA HEP AYNI SORU: DOGE NEDEN YÜKSELİYOR?
Dogecoin fiyatı, eToro'nun DOGE'yi 20 milyon kayıtlı kullanıcısına sunacağını duyurması ile geldi. Firma yaptığı açıklamalarda müşterilerden gelen talepler doğrultusunda böyle bir adım attığını ifade ediyor.
Bunlara ek olarak aslında ilk başlarda şaka amaçlı bir coin olarak tasarlanan ve hiçbir amacı olmayan DOGE'nin benimsenmesi arttıkça fiyatının da yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla şaka amaçlı ve hiçbir amacı olmayan Dogecoin gerçek bir kripto para birimine dönüşmeye başlıyor olabilir.