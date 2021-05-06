200.000 TL altı bütçeye uygun sıfır SUV araçlar 2021! Bu fırsat için aportta kalın! Hyundai, Dacia, Fiat, KİA...
Bu fiyatlar bir daha görülmez! 200.000 TL altı sıfır SUV modelleri... 2021 yılında sıfır SUV vasıta sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oluyor. Listemizde 200 bin TL altına kadar olan modelleri sıraladık. Otomobil firmaları tarafından Mayıs ayına özel SUV kampanyaları tek tek duyuruldu. Bizde sizler için 200 bin TL altındaki SUV araç modelleri ve listesini sizler için derledik! İşte 200 bin TL altı sıfır Hyundai,Dacia, Fiat, KİA SUV modelleri ve fiyat listesi...
06.05.2021 15:30
- Son Güncelleme: 06.05.2021 15:30
SUV arabalar diğer türlerdeki binek araçlara göre daha yüksektir ve geniş aile yapısına uygundur. Bu nedenle daha ağır bir gövdeye sahip olan SUV araçların motorları daha yüksek hacimlidir. Otomobil firmaları bu yılda SUV araba modellerine ağırlık verecek gibi duruyor. Mayıs ayına özel SUV kampanyaları tek tek duyuruldu. 200 bin TL altındaki SUV araç modelleri ve listesini sizler için derledik! İşte 200 bin TL altı sıfır Dacia, Hyundai, Fiat, KİA SUV modelleri ve fiyat listesi... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...