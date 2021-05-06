200.000 TL altı bütçeye uygun sıfır SUV araçlar 2021! Bu fırsat için aportta kalın! Hyundai, Dacia, Fiat, KİA...

SUV arabalar diğer türlerdeki binek araçlara göre daha yüksektir ve geniş aile yapısına uygundur. Bu nedenle daha ağır bir gövdeye sahip olan SUV araçların motorları daha yüksek hacimlidir. Otomobil firmaları bu yılda SUV araba modellerine ağırlık verecek gibi duruyor. Mayıs ayına özel SUV kampanyaları tek tek duyuruldu. 200 bin TL altındaki SUV araç modelleri ve listesini sizler için derledik! İşte 200 bin TL altı sıfır Dacia, Hyundai, Fiat, KİA SUV modelleri ve fiyat listesi... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...