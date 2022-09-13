Tek yapmanız gereken cep telefonunuzdan SMS atmak... 5.000-14.000 ve 19.000 TL'ye kadar anında para alabilirsiniz!
Bankalar şubelerde yoğunluk oluşturmamak ve müşterilerinin en basit şekilde kredilere ulaşmaları amacıyla birtakım farklılıklar yaptılar. Vatandaşların SMS yöntemini kullanarak kredi alabilecekleri bankaları haberimizde veriyoruz.
13.09.2022 09:16 - Son Güncelleme: 13.09.2022 09:16
Günümüzde çoğu insan, değişik sebeplerden ötürü kredi ihtiyacı duymaktadır. Bu amaçla hemen kredi nasıl alınır? Herkesin merak ettiği sorulardan biridir. Yapılan kredi başvuruları hemen onaylanacak. Aynı süratle onaylanan oran vatandaşın direkt olarak hesabına yatırılacak. Kredini taleplerinin onaylanması üstünde ise kredi notu etkili olacak.