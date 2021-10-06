Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor! KYK burs ödemeleri bugün itibariyle başladı! Her ay 650 TL hesaplara yatırılıyor!

Üniversite öğrencilerinin ekonomik anlamda rahat etmesini sağlayan KYK burs başvuruları tamamlanmıştı ve hak kazanan öğrenciler ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurunca heyecanın dozu daha da arttı. Hak kazanamayanlar ise bir sonraki yıl için başvuru yaparken hangi öğrencilerin bu konuda şanslı olduğunu araştırmaya başladı. İşte KYK bursundan yararlanacak ve yararlanamayacaklar...