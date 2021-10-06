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Haberler Ekonomi Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor! KYK burs ödemeleri bugün itibariyle başladı! Her ay 650 TL hesaplara yatırılıyor!

Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor! KYK burs ödemeleri bugün itibariyle başladı! Her ay 650 TL hesaplara yatırılıyor!

Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan kredi ve burs ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeler yaşandı ve bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığı duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin yapılmaya başlandığını açıkladı ve üniversite öğrenciler merakla ve heyecanla hemen hesaplarını kontrol etmeye başladı. Peki hangi tarihlerde kimlere yatıyor? KYK bursundan yararlanmaya hak kazananlar her ay 650 TL alıyor. Peki KYK burslarından kimler yararlanabiliyor, kimler yararlanamıyor, şartlar neler? İşte detaylar!

06.10.2021 10:44 - Son Güncelleme: 06.10.2021 10:47
Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor! KYK burs ödemeleri bugün itibariyle başladı! Her ay 650 TL hesaplara yatırılıyor!

Üniversite öğrencilerinin ekonomik anlamda rahat etmesini sağlayan KYK burs başvuruları tamamlanmıştı ve hak kazanan öğrenciler ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurunca heyecanın dozu daha da arttı. Hak kazanamayanlar ise bir sonraki yıl için başvuru yaparken hangi öğrencilerin bu konuda şanslı olduğunu araştırmaya başladı. İşte KYK bursundan yararlanacak ve yararlanamayacaklar...

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Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor! KYK burs ödemeleri bugün itibariyle başladı! Her ay 650 TL hesaplara yatırılıyor!

KYK BURS ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada, 'Sevgili gençler, ekim ayı burs ve kredileriniz hesaplarınızda… Yeni akademik yılın bu ilk ödemesini sağlıkla harcamanızı dilerim.' dedi.

Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor! KYK burs ödemeleri bugün itibariyle başladı! Her ay 650 TL hesaplara yatırılıyor!

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirterek, "TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek." ifadelerini kullandı.

Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor! KYK burs ödemeleri bugün itibariyle başladı! Her ay 650 TL hesaplara yatırılıyor!

BURS NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor! KYK burs ödemeleri bugün itibariyle başladı! Her ay 650 TL hesaplara yatırılıyor!

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

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