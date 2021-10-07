Anapara ve faizler de dahil borçların alayı siliniyor! Süre daralıyor, başvurular... 10 milyon 541 bin kişiyi ilgilendiriyor!
Borçlarından kurtulmak isteyenler amacıyla son gün 30 Kasım. Vergi ve prim borçlarına dair yapılandırma kanununda müracaat zamanı geride bıraktığımız hafta sona erdi fakat genel sıhhat sigortası (GSS) prim borçlarında yapılandırma hakkı devam ediyor. GSS prim borcu olanlar daha evvelce hiç gelir testine girmemişler ise 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırabilecekler. Test neticesi ödeme kuvveti olmadığı belirleme edilenlerin borcu silinecek.
Borcu olanlar dikkat! Süre daralıyor. Başvuru yapanların borcu siliniyor. Vergi, prim, trafik cezası, köprü otoyol kaçak geçiş ücreti, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi borcu tespit edilenlerin son çıkan yapılandırma kanunundan yararlanmak amacıyla müracaat zamanı 30 Eylül'de sona erdi. Aynı kanunda genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu tespit edilen vatandaşlar amacıyla de yapılandırma hakkı bulunuyor. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, sigortalı bir işte çalışmayan ve bakılmakla yükümlü olmayan vatandaşlar 1 Ocak Ayı 2012 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan re'sen tescil ediliyorlar.
Kanuna göre, sigortalı bir işte çalışmayan ve bakılmakla yükümlü olmayan vatandaşlar amacıyla 2021 senesinde ayda 107.32 TL GSS primi ödenmesi gerekiyor. Prim tutarı her sene değişiyor. Ödeme kuvveti olmayanların primleri devletçe karşılanıyor. Bu haktan yararlanabilmek amacıyla ödeme kuvveti olmadığının kanıtlanması gerekir. Ödeme kuvveti olmadığını kanıtlamak amacıyla de gelir testi yaptırılması gerekiyor.
Gelir testinde hane içerisinde kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin altında çıkarsa GSS primi ödenmiyor. Bu sene amacıyla hane içinde kişi başına gelirin bin 192.50 TL'nin altında çıkması durumunda prim ödeme yükümlülüğü ortadan kalkıyor.
Kanunun TBMM'deki görüşmeleri esnasında SGK yetkililerinin verilen bilgiye göre, 10 milyon 541 bin bireyin 10.6 milyar lira GSS prim borcu bulunuyor. Son çıkan yapılandırma kanununa göre, daha evvelce hiç gelir testine girmemiş olanlar, yapılacak gelir testinde ödeme kuvveti olmadığı belirleme edilirse prim borçları silinecek.
30 KASIM'A KADAR GELİR TESTİ
Son yapılandırma kanununun yürürlüğe girdiği 9 Haziran 2021 tarihine kadar gelir testine girmemiş olanlar 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırarak borçtan kurtulabilecekler. Gelir testi amacıyla ikametlerinin varbulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat ederek gelir testi talebinde bulunmaları gerekiyor.