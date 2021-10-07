Anapara ve faizler de dahil borçların alayı siliniyor! Süre daralıyor, başvurular... 10 milyon 541 bin kişiyi ilgilendiriyor!

Kanuna göre, sigortalı bir işte çalışmayan ve bakılmakla yükümlü olmayan vatandaşlar amacıyla 2021 senesinde ayda 107.32 TL GSS primi ödenmesi gerekiyor. Prim tutarı her sene değişiyor. Ödeme kuvveti olmayanların primleri devletçe karşılanıyor. Bu haktan yararlanabilmek amacıyla ödeme kuvveti olmadığının kanıtlanması gerekir. Ödeme kuvveti olmadığını kanıtlamak amacıyla de gelir testi yaptırılması gerekiyor.