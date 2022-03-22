🔍Yüzbinlerce kişiye İŞKUR'dan minimum 3 bin 973 TL! 6 - 10 ay arasında paranızı PTT'den çekebilirsiniz! 30 gün sınırını kaçırmayın! TC'si olan herkes...
Çalışan tüm kesimi ilgilendiriyor. Ödemeler aylık olarak hesaplara yatıyor. 6 ay ile 10 ay arasında 3 bin 973 TL ödeme alınabiliyor. TC. kimlik numarası ile PTT üzerinden tahsil ediliyor. Çalışma süresi uzadıkça ödeme alınan zaman da artmış oluyor. Bu ödenek, son dört aylık dönemdeki ortalama brüt ücretin yüzde 40'ı oranında bağlanıyor. Ödemeler bakanlık tarafından öne çekilmediğinde her ayın beşinde yatırılıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
22.03.2022 18:55 - Son Güncelleme: 22.03.2022 18:55
Başvuranlar minimum 6 ay ödeme alıyor. 3.973 TL PTT'ye yatırılıyor. Hak sahibi kişiler nüfus cüzdanı ile paralarını çekebiliyor. İşsizlik maaşı ödemeleri bakanlık tarafından öne çekilmediğinde her ayın beşinde yatırılıyor. Şartları ise, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, son 3 yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemek ve son 120 gün hizmet akdine tabi olmak. Peki, kime ne kadar işsizlik maaşı ödeniyor? İşte merak edilenler!
İşsiz kalanlara 6-10 ay süreyle maaş verilirken, yeni asgari ücretle ödeme tavanı 3 bin 972 liraya kadar çıktı. İşte işsizlik ödeneğiyle ilgili detaylar...