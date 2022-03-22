🔍Yüzbinlerce kişiye İŞKUR'dan minimum 3 bin 973 TL! 6 - 10 ay arasında paranızı PTT'den çekebilirsiniz! 30 gün sınırını kaçırmayın! TC'si olan herkes...

Başvuranlar minimum 6 ay ödeme alıyor. 3.973 TL PTT'ye yatırılıyor. Hak sahibi kişiler nüfus cüzdanı ile paralarını çekebiliyor. İşsizlik maaşı ödemeleri bakanlık tarafından öne çekilmediğinde her ayın beşinde yatırılıyor. Şartları ise, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, son 3 yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemek ve son 120 gün hizmet akdine tabi olmak. Peki, kime ne kadar işsizlik maaşı ödeniyor? İşte merak edilenler!