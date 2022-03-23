3 farklı devlet dairesine 20 bin 153 işçi alınacak! Başvurular e- Devlet, İŞKUR, CBİKO adreslerine! En az lise mezunu büro memuru, güvenlik, hemşire...

Güncel kamu personeli alımı ve devlet personeli alımları vatandaşlar tarafından sıkı takip ediliyor. Yayınlanan son ilanlara göre 3 kurum tarafından 20 bin 153 personel alımı yapılacak. Son başvuru tarihleri ve başvuru detayları belli oldu. İlanlar Sağlık Bakanlığı, devlet tiyatroları ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. 3 kurumun da personel alımı için son başvuru tarihi 31 Mart 2022 olarak belirlendi. İşte Mart ayı kamu personeli ve devlet işçisi alımı detayları...