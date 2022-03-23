8 formülle erken emeklilik yolu göründü! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları EYT'siz 10, 15, 25 yılda emekli olun! Bu yıllarda işe girenler...

Erken emeklilik her çalışanın mutlak hayalidir. İş hayatının son aşamalarına ulaşan vatandaşlar maaşlarının yanı sıra erken emekli olmanın da yollarını araştırıyor. Haberimizde erken emeklilik rehberine dair 8 formülden bahsettik. Bilindiği gibi, SGK emeklilikte sigorta koluna, başlangıç tarihine, doğum tarihine ve ödenen prim gün sayısına bakmaktadır. Ancak bazı şartlarda bunlara gerek kalmadan ve erken emekli olunabiliyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte merak edilenler!