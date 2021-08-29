Yüz yüze eğitime geçen üniversiteliye kiralık ev şoku! Fiyatlar uçtu gençler açıkta kaldı
Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi, kentsel dönüşüm kiraıkl eve talebi artırınca hem fiyatlar uçtu hem dolandırıcılar hortladı. İlanları kopyalayan dolandırıcılar düşük fiyatla kapora alıp kayboluyor.
29.08.2021 06:57
- Son Güncelleme: 29.08.2021 06:58
Yüksek fiyatlar yüzünden daha uygununu bulma derdinde olan vatandaş, kapora dolandırıcılarının eline düşüp parasını kaptırıyor. Dolandırıcılar, kendilerine ait olmayan evleri, düşük fiyatla ilana koyup, yoğun talep olduğu bahanesiyle tüketiciden evi henüz görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını istiyor.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Elden kapora vermeyin" diyerek "Dolandırıcılara çok dikkat etmek lazım. Bir yerde yayınlanmış ilanı alıyorlar, sosyal medyada, internette ilan veriyorlar. Öyle bir ilan yok aslında. Başka bir emlakçının sitesinden kopyalıyor, alıyor, düşük de bir fiyat yazıyor.