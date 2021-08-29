Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Yüz yüze eğitime geçen üniversiteliye kiralık ev şoku! Fiyatlar uçtu gençler açıkta kaldı

Yüz yüze eğitime geçen üniversiteliye kiralık ev şoku! Fiyatlar uçtu gençler açıkta kaldı

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi, kentsel dönüşüm kiraıkl eve talebi artırınca hem fiyatlar uçtu hem dolandırıcılar hortladı. İlanları kopyalayan dolandırıcılar düşük fiyatla kapora alıp kayboluyor.

29.08.2021 06:57 - Son Güncelleme: 29.08.2021 06:58
Yüz yüze eğitime geçen üniversiteliye kiralık ev şoku! Fiyatlar uçtu gençler açıkta kaldı

Yüz yüze eğitimin başayacak olmasıyla birlikte öğrencilerin ev arayışı fiyatları uçurdu. Kiralanacak ev azalınca fırsatçılarla birlikte dolandırıcılar da hortladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüz yüze eğitime geçen üniversiteliye kiralık ev şoku! Fiyatlar uçtu gençler açıkta kaldı

Yüksek fiyatlar yüzünden daha uygununu bulma derdinde olan vatandaş, kapora dolandırıcılarının eline düşüp parasını kaptırıyor. Dolandırıcılar, kendilerine ait olmayan evleri, düşük fiyatla ilana koyup, yoğun talep olduğu bahanesiyle tüketiciden evi henüz görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını istiyor.

Yüz yüze eğitime geçen üniversiteliye kiralık ev şoku! Fiyatlar uçtu gençler açıkta kaldı

Dolandırıcılar, ödemenin yapılmasının ardından ortadan kayboluyor.

Yüz yüze eğitime geçen üniversiteliye kiralık ev şoku! Fiyatlar uçtu gençler açıkta kaldı

'ELDEN ÖDEMEYİN'

Yüz yüze eğitime geçen üniversiteliye kiralık ev şoku! Fiyatlar uçtu gençler açıkta kaldı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Elden kapora vermeyin" diyerek "Dolandırıcılara çok dikkat etmek lazım. Bir yerde yayınlanmış ilanı alıyorlar, sosyal medyada, internette ilan veriyorlar. Öyle bir ilan yok aslında. Başka bir emlakçının sitesinden kopyalıyor, alıyor, düşük de bir fiyat yazıyor.

SON DAKİKA