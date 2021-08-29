Yüz yüze eğitime geçen üniversiteliye kiralık ev şoku! Fiyatlar uçtu gençler açıkta kaldı

Yüksek fiyatlar yüzünden daha uygununu bulma derdinde olan vatandaş, kapora dolandırıcılarının eline düşüp parasını kaptırıyor. Dolandırıcılar, kendilerine ait olmayan evleri, düşük fiyatla ilana koyup, yoğun talep olduğu bahanesiyle tüketiciden evi henüz görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını istiyor.