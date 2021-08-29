Aşçı, bulaşıkçı, büro memuru, ön muhasebeci, elektrikçi...İlkokul mezunu eleman aranıyor! 66 bin işçi aranıyor
İlkokul mezunu olup da iş arayanlara İŞKUR'dan müjdeli haber... İŞKUR ilkokul mezunu 66 bin 359 personel alımı yapıyor.Aşçı, bulaşıkçı, büro memuru, ön muhasebeci, elektrikçi gibi alanlarda olacak işçi alımının detayları.
29.08.2021 18:42
- Son Güncelleme: 29.08.2021 18:42
İŞKUR ilkokul mezunu 66 bin 359 personel alımı yapıyor. Binlerce insana iş konusunda istihdam sağlayan İŞKUR, yeni ilanları yayınlamaya devam ediyor.
İş arayanlar aktif olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları takip edebiliyor.