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İkinci emekliliğe yeni sistem! BES sistemiyle emeklilikte çifte maaş fırsatı çıkacak

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı. Kalkınma Planı'ndaki yeniliklerle ikinci emeklilik herkese büyük avantajlar sağlayacak. Yeni tazminat reformu tamamlayıcı emeklilik getirecek. BES sistemiyle emeklilikte çifte maaş fırsatı çıkacak. Destekler artacak, nakit çekme imkanı gelecek. Takvim Gazetesi Eonomi Müdürü Faruk Erdem Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...

21.07.2019 07:56 - Son Güncelleme: 21.07.2019 07:57
İkinci emekliliğe yeni sistem! BES sistemiyle emeklilikte çifte maaş fırsatı çıkacak

Türkiye'de çalışanların çok büyük bir bölümünün kıdem tazminatı sorunu bulunuyor. Resmi rakamlara göre kıdem tazminatını alamayan çalışanların oranı yüzde 90'lara yaklaşmış durumda.

İkinci emekliliğe yeni sistem! BES sistemiyle emeklilikte çifte maaş fırsatı çıkacak

Bu yıl için planlanan Kıdem Tazminatı Reformu herkesin parasına ulaşabileceği, hak kaybının olmayacağı bireysel hesaba dayalı bir sistemi de getirecek. Sosyal tarafların mutabakatıyla çıkması beklenen yeni sistem Cumhurbaşkanlığı Kalkınma Planı'nda da yer buldu.

İkinci emekliliğe yeni sistem! BES sistemiyle emeklilikte çifte maaş fırsatı çıkacak

Kıdem tazminatı fonunun Bireysel Emeklilik Sistemi'yle entegre edilecek olmasıyla da emeklilik düzeninde bir yenilik de ortaya çıktı.

İkinci emekliliğe yeni sistem! BES sistemiyle emeklilikte çifte maaş fırsatı çıkacak

İKİNCİ ÜCRET İMKANI
Bugün Türkiye'de sosyal güvenlik sistemiyle emekli olanlar çalıştıkları dönemdeki kazançlarından daha az maaş alıyor. Dolayısıyla emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Bütün dünyada uygulanan tamamlayıcı emeklilik sisteminin gelmesiyle birlikte emekli olduğunda çalışanlar ikinci bir maaşa daha kavuşacak ve çalışma zorunluluğu ortadan kalkacak.

İkinci emekliliğe yeni sistem! BES sistemiyle emeklilikte çifte maaş fırsatı çıkacak

Tamamlayıcı emeklilik olarak da otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) düşünülüyor. Kalkınma Planı'nda da yer alan bilgilere göre bu sistem şimdiki uygulamasından çok daha ileriye taşınacak.

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