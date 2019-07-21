İkinci emekliliğe yeni sistem! BES sistemiyle emeklilikte çifte maaş fırsatı çıkacak
Bireysel Emeklilik Sistemi'nin büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı. Kalkınma Planı'ndaki yeniliklerle ikinci emeklilik herkese büyük avantajlar sağlayacak. Yeni tazminat reformu tamamlayıcı emeklilik getirecek. BES sistemiyle emeklilikte çifte maaş fırsatı çıkacak. Destekler artacak, nakit çekme imkanı gelecek. Takvim Gazetesi Eonomi Müdürü Faruk Erdem Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...
21.07.2019 07:56
- Son Güncelleme: 21.07.2019 07:57
İKİNCİ ÜCRET İMKANI
Bugün Türkiye'de sosyal güvenlik sistemiyle emekli olanlar çalıştıkları dönemdeki kazançlarından daha az maaş alıyor. Dolayısıyla emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Bütün dünyada uygulanan tamamlayıcı emeklilik sisteminin gelmesiyle birlikte emekli olduğunda çalışanlar ikinci bir maaşa daha kavuşacak ve çalışma zorunluluğu ortadan kalkacak.
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