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Emekliye en az 1.675 lira! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

TÜİK'in verileriyle Temmuz zammını öğrenen emekliler, yeni maaşlarını almaya başladı. SSK emeklileri geçen hafta zamlarını maaşlarında görürken, Bağ-Kur emeklileri bu hafta yeni aylıklarına kavuşacak. En düşük Bağ- Kur emekli maaşı bin 675 liraya çıkacak. Peki Temmuz zammı ile birlikte 2019 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını ne zaman alacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

22.07.2019 07:52 - Son Güncelleme: 22.07.2019 07:52
Emekliye en az 1.675 lira! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

12.3 milyon emeklinin maaşı değişti.

Emekliye en az 1.675 lira! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ilk 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5.01, memur emeklilerinin ise yüzde 6.02 oldu.

Emekliye en az 1.675 lira! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklilere zamlı maaş ödemeleri geçen hafta ödenmeye başladı.

Emekliye en az 1.675 lira! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

İlk ödemeler SSK emeklilerine yapıldı.

Emekliye en az 1.675 lira! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

SSK emeklileri 26 Temmuz'a kadar zamlı maaşlarını almaya devam edecek.

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