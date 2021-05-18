Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor! Paralar hesaplara yatırılıyor! Zam geldi, aylık ödeme miktarı...
Peş peşe açıklandı! Paralar hesaplara yatırılıyor! Zam geldi, aylık ödeme miktarı... SGK'dan herhangi bir geliri olmayan, iş hayatı olmayan engellilerin veya bakımıyla sorumlu yakınları, engelli aylığı hakkı kazanmaları için hanede kişi başına düşen ortalama gelir miktarı için azami bir sınır var. O sınır aşanlar engelli aylığı alamıyor. Bu anlamda ilk zamlı aylıklar şubat ayında vatandaşların banka hesaplarına yatırıldı. Yapılan zam ile birlikte ödeme miktarı bin 657 TL oldu. Bu imkandan yararlanılabilmesi için başvuru yapılması gerekiyor. Başvuranlar arasından gerekli şartları taşıyanlara aylık olarak nakit desteği veriliyor.
Zam geldi, aylık ödeme miktarı... Engelli aylığı, engellilerin ekonomik darlığı düşmemeleri için devlet tarafından (T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) sağlanan bir olanaktır. Engelli aylığı alabilmek için bazı şartları taşımak gerekiyor. Sağlık kurulu raporuyla tespit edilmiş asgari yüzde kırk engeli olan vatandaşlar engelli maaşı alabilirler. Engel yüzdesine göre engelli aylığı tutarı değişiyor. Yapılan zam ile birlikte ödeme miktarı bin 657 TL oldu. Bu imkandan yararlanılabilmesi için başvuru yapılması gerekiyor. Başvuranlar arasından gerekli şartları taşıyanlara aylık olarak nakit desteği veriliyor.
Gelir sınırı konusunda bayram ikramiyesi kafaları karıştırıyordu. Geçen sene yapılan düzenleme ile bayram ikramiyesi nedeniyle evde bakım parasının kesilmesinin önüne geçildi. Ocak ayından itibaren evde bakım parası enflasyon oranında zamlandı ve 1.657 TL oldu. Memur maaş katsayısına endeksli olan evde bakım aylığı ocak ayından itibaren bu tutardan ödeniyor.
Yüzde 50 engellilik Engellilerin gündelik hayatlarını sürdürebilmeleri için başkasının bakımına muhtaç olmaları söz konusu. Engellilerin gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Bakım hizmetini gerçekleştiren kişiye evde bakım parası ödenebiliyor. Ancak bunun için bazı şartlar söz konusu.