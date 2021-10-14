Yüz binlerce kişiye iş müjdesi! Sınav, bölüm ve KPSS şartı da yok! Maaşlar 30.000 TL'ye kadar çıkıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bilgilerine göre işsizlik seviyesi yüzde 12,1. Bu miktar 15-24 yaş grubunda ise yüzde 22,7 seviyesinde. Yeni mezun gençlerin fazlası iş bulmakta zorlanıyor, iş bulanlar ise düşük maaşlarla çalışmayı kabul ediyor. Öte yandan birtakım sektörler de bünyesine katacak gençler arıyor. Bu sektörlerin başında pandemiyle eş güdümlü dünyada ve Türkiye'de daha da büyüyen e-ticaret geliyor. Türkiye'de 2021 sonuna kadar bu alandaki şirket adedinin 350 bine çıkması bekleniyor. Bu amaçla insan kaynağı gereksinimi daha da artacak. Lojistik sektörü de dahil olmak üzere en az 1 milyon şahsa gereksinim duyulacağı ön görü ediliyor.