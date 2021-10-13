1915 Çanakkale Köprüsü’nün temelini atan Başkan Erdoğan, son kaynağı da yapacak

SON KAYNAK BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Bir süredir montajı tamamlanan 81 tabliye blokunun kaynak ve izolasyon işleri ile aydınlatma direkleri ve korkulukların montaj işleri devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak tabliye blokunun montajında kaynağı da Başkan Erdoğan'ın yapması planlanıyor. Adana'da 81 ilden üniversite kazanan öğrenciler ile buluşan Başkan Erdoğan'ın, Çanakkale'den geldiğini söyleyen genç ile 1915 Çanakkale Köprüsü üzerine yaptığı sohbet sırasında, 13 Kasım'da Çanakkale'de olacağını açıklaması dikkat çekti. 1915 Çanakkale Köprüsü kule diplerinde bekleyen son 2 parça tabliye blokunun montajının da Erdoğan'ın Çanakkale'ye geleceği 13 Kasım'da yapılacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın, temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçiş yolunu tamamlayacak son tabliye bloku montajında kaynağı yapması planlanıyor.