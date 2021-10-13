1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini atan Başkan Erdoğan, son kaynağı da yapacak
"Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" olacak dev projede sona gelindi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini, 18 Mart 2017'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan attı. Aradan geçen 4,5 yıllık sürede köprü, tamamlanma aşamasına geldi. 5 ay sonra, 18 Mart 2022'de, hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü araç geçiş yolunun son tabliye montajında kaynağı da Başkan Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapması planlanıyor. Haberin detayları...
Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan ve cumhuriyetin 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden mesai sonucu 4,5 yılın ardından köprü, tamamlanma aşamasına geldi.
Araç geçiş yolunu oluşturacak 87 tabliye blokundan 81'inin montajı geçen ay tamamlandı. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak araç geçiş yolu, Lapseki ve Gelibolu yakasındaki kule diplerinde bekletilen, birbirine kaynatılmış 3'er tabliye blokunun vinçle yukarı kaldırılmasıyla bitmiş olacak.
SON KAYNAK BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Bir süredir montajı tamamlanan 81 tabliye blokunun kaynak ve izolasyon işleri ile aydınlatma direkleri ve korkulukların montaj işleri devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak tabliye blokunun montajında kaynağı da Başkan Erdoğan'ın yapması planlanıyor. Adana'da 81 ilden üniversite kazanan öğrenciler ile buluşan Başkan Erdoğan'ın, Çanakkale'den geldiğini söyleyen genç ile 1915 Çanakkale Köprüsü üzerine yaptığı sohbet sırasında, 13 Kasım'da Çanakkale'de olacağını açıklaması dikkat çekti. 1915 Çanakkale Köprüsü kule diplerinde bekleyen son 2 parça tabliye blokunun montajının da Erdoğan'ın Çanakkale'ye geleceği 13 Kasım'da yapılacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın, temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçiş yolunu tamamlayacak son tabliye bloku montajında kaynağı yapması planlanıyor.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da zaferin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yine Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. Çanakkale Boğazı'nda böylece 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunulacak.