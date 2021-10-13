Kendi evini yapmak isteyenlere müjde! Devletten 40.000 TL betonarme yardımı! Prefabrik ev yardımı için başvuru şartları…

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ilk kez ev sahhibi olacaklara 40.000 TL'ye kadar prefabrik, betonarme ev, ve konut tadilat yardımı veriyor. Kendi evini yapmak isteyenler nakit ihtiyacı duydukları için bu destek ile ekonomik olarak rahat bir nefes alıyor. Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden başvuruların alındığı 40.000 TL betonarme yardımından kimler yararlanabilir? Prefabrik ev yardımı almak isteyenler için istenen başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…