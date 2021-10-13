Kendi evini yapmak isteyenlere müjde! Devletten 40.000 TL betonarme yardımı! Prefabrik ev yardımı için başvuru şartları…
Ev sahibi olmak herkesin hayalidir ve içinde oturacağı evi kendi yapmak isteyenler için devlet desteği yapılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı barınma yardımlarına devam ediyor ve evsiz vatandaşlara ekonomik yönden destek oluyor. Bunlardan biri de 40.000 TL'ye kadar prefabrik, betonarme ev, ve konut tadilat yardımıdır. Ekonomi gündeminde yoğun ilgi gören konular arasında yer alan Prefabrik ev yardımı için başvuru şartları nelerdir? Peki prefabrik ev fiyatları kaç TL, nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler haberimizde yer alıyor!
13.10.2021 10:46
- Son Güncelleme: 13.10.2021 10:46
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ilk kez ev sahhibi olacaklara 40.000 TL'ye kadar prefabrik, betonarme ev, ve konut tadilat yardımı veriyor. Kendi evini yapmak isteyenler nakit ihtiyacı duydukları için bu destek ile ekonomik olarak rahat bir nefes alıyor. Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden başvuruların alındığı 40.000 TL betonarme yardımından kimler yararlanabilir? Prefabrik ev yardımı almak isteyenler için istenen başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…
PREFABRİK EV YAPIMI İÇİN BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILACAK?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü prefabrik ev yardımı amacıyla aranan müracaat şartlarını duyurdu.