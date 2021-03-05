Yüz binlerce kişiye 1.657 TL'ye kadar ödeme! Bu parayı almayı unutmayın! Başvuru şartları nelerdir?
Sosyal devlet kapsamında vatandaşlara her ay binlerce lira ödeme yapılıyor. Vatandaşların bir çoğu bu ödemelerin detaylarını bilmiyor. Aylık maaş ve yardım ödemeleri almak isteyen vatandaşların bu ödemelerden faydalanması ise çok kolay. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı ve kronik hasta yardımı başvuru ve ödemelerine ilişkin tüm detaylar haberimizde! 2021 yılında yapılan zamlarla birlikte evde bakım aylığı 1.657 TL'ye yükseltilmişti. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için yaşlı aylığı da 763 lira olmuştu. İşte başvuru şartları hakkında bilgiler!
Ülkemizde maddi yardıma ihtiyacı olan yüzbinlerce kişi devlet yardımlarından faydalanabiliyor. Vatandaşlara birçok farklı kalemde ödeme yapılıyor. Bu yardımlardan bazılarından pek çok kişinin haberi olmasa da aslında almak çok kolay olabiliyor. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı ve kronik hasta yardımları altında değişen miktarlarda ödemeler yapılıyor. Bunların arasında kuşkusuz en dikkat çekeni ise evde bakım maaşı oluyor. 2021 yılı başında asgari ücret zamlanmış ve bu zamlardan evde bakım maaşı da etkilenmişti. Böylelikle evde bakım aylığı 1.657 lira oldu. Peki devlet yardımlarından faydalanmak için başvuru şartları nelerdir?
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamayla birçok vatandaşı ilgilendiren ücretlere zam yapıldığı bildirildi. Buna göre, bu yılın ilk 6 aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarının 1657 lira olduğu belirtilirken Selçuk, yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ile kronik hastalık yardım miktarını 2021 yılında arttırdıklarını vurguladı.
YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR ARTTI?
2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için yaşlı aylıklarında kişi başına ödenecek yardım miktarı 763 liraya, yüzde 40 ile 69 engelli kişilerin aylığının 609 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığının 914 liraya, engelli yakını aylığının 609 liraya ve ihtiyaç sahibi tüberküloz ile SSPE hastalarına ödenen nakdi yardım miktarının ise 1657 liraya çıkartıldığı açıklandı.
2021 OCAK AYI ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN HESABA YATACAK?
Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır.
Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.