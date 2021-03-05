Yüz binlerce kişiye 1.657 TL'ye kadar ödeme! Bu parayı almayı unutmayın! Başvuru şartları nelerdir?

Ülkemizde maddi yardıma ihtiyacı olan yüzbinlerce kişi devlet yardımlarından faydalanabiliyor. Vatandaşlara birçok farklı kalemde ödeme yapılıyor. Bu yardımlardan bazılarından pek çok kişinin haberi olmasa da aslında almak çok kolay olabiliyor. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı ve kronik hasta yardımları altında değişen miktarlarda ödemeler yapılıyor. Bunların arasında kuşkusuz en dikkat çekeni ise evde bakım maaşı oluyor. 2021 yılı başında asgari ücret zamlanmış ve bu zamlardan evde bakım maaşı da etkilenmişti. Böylelikle evde bakım aylığı 1.657 lira oldu. Peki devlet yardımlarından faydalanmak için başvuru şartları nelerdir?