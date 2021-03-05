Bugünkü
Takvim

Tamamen silindiyse derhal itiraz edin! Sıfırlanacakken aniden değişmişti! Meğer son anda...

Yeni yılın ilk günlerinde milyonlarca kredi kartı kullanıcı kartlarında biriken puanların silinip silinmeyeceğini merak etmekteydi. Bilindiği üzere koronavirüs salgını döneminde kart kullanımları büyük artış gösterdi. Vatandaş nakit para kullanmak yerine kredi kartı ya da banka kartıyla alışveriş yapmaya başladı. Bankalar yıl boyunca biriken puanları yeni yıla devredecek. Kamu ve özel banka ayrımı olmayacak. Konu hakkında önemli açıklamalar yapılarak yeni yılla ilgili detaylı bilgi vatandaşlarla paylaşıldı. Bankacılık sektörü uzmanları vatandaşları uyararak merak edilen detayları ve soruları yanıtladı.

05.03.2021 17:03 - Son Güncelleme: 05.03.2021 17:03
Tamamen silindiyse derhal itiraz edin! Sıfırlanacakken aniden değişmişti! Meğer son anda...

Tamamen silindiyse derhal itiraz edin! Sıfırlanacakken aniden değişmişti! Meğer son anda... Vatandaşlar özellikle pandemi döneminde sık sık kredi ve banka kartı kullanmaya başladı. Haliyle harcama yaptıkça kartlarda puanlar birikti. Bu bağlamda biriken puanların 2021 yılında silinip silinmeyeceği merak ediliyordu. Bankacılık sektörünün uzmanları vatandaşları uyararak detayları anlattı. Aynı zamanda bankalar sınırlı tarihli puanların kampanya bitmeden kullanılması konusunda uyarıyor. Puanlar sadece kredi kartlarında birikmiyor. Akaryakıt istasyonları ve bazı markaların da kartlarından puan kazanılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tamamen silindiyse derhal itiraz edin! Sıfırlanacakken aniden değişmişti! Meğer son anda...

Bankalar yıl boyunca biriken puanları yeni yıla devredildi. Kamu ve özel banka ayrımı olmadan puanlar bu yıla aktarıldı.

Tamamen silindiyse derhal itiraz edin! Sıfırlanacakken aniden değişmişti! Meğer son anda...

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tamamen silindiyse derhal itiraz edin! Sıfırlanacakken aniden değişmişti! Meğer son anda...

Puanların devrinin güzel bir haber olduğunu belirten Ağaoğlu, "Böyle olması gerekiyordu. Bankalarda biriken puanları sene sonu iptal ediyorlardı, tüketiciye de yansımıyordu" dedi.

Tamamen silindiyse derhal itiraz edin! Sıfırlanacakken aniden değişmişti! Meğer son anda...

"SİLİNEN PUANLAR İÇİN İTİRAZ EDİLEBİLİR"

Bankalar sınırlı tarihli puanların kampanya bitmeden kullanılması konusunda uyarıyor.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ