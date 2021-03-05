Tamamen silindiyse derhal itiraz edin! Sıfırlanacakken aniden değişmişti! Meğer son anda... Vatandaşlar özellikle pandemi döneminde sık sık kredi ve banka kartı kullanmaya başladı. Haliyle harcama yaptıkça kartlarda puanlar birikti. Bu bağlamda biriken puanların 2021 yılında silinip silinmeyeceği merak ediliyordu. Bankacılık sektörünün uzmanları vatandaşları uyararak detayları anlattı. Aynı zamanda bankalar sınırlı tarihli puanların kampanya bitmeden kullanılması konusunda uyarıyor. Puanlar sadece kredi kartlarında birikmiyor. Akaryakıt istasyonları ve bazı markaların da kartlarından puan kazanılıyor.