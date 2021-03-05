Tamamen silindiyse derhal itiraz edin! Sıfırlanacakken aniden değişmişti! Meğer son anda...
Yeni yılın ilk günlerinde milyonlarca kredi kartı kullanıcı kartlarında biriken puanların silinip silinmeyeceğini merak etmekteydi. Bilindiği üzere koronavirüs salgını döneminde kart kullanımları büyük artış gösterdi. Vatandaş nakit para kullanmak yerine kredi kartı ya da banka kartıyla alışveriş yapmaya başladı. Bankalar yıl boyunca biriken puanları yeni yıla devredecek. Kamu ve özel banka ayrımı olmayacak. Konu hakkında önemli açıklamalar yapılarak yeni yılla ilgili detaylı bilgi vatandaşlarla paylaşıldı. Bankacılık sektörü uzmanları vatandaşları uyararak merak edilen detayları ve soruları yanıtladı.
05.03.2021 17:03
- Son Güncelleme: 05.03.2021 17:03
Tamamen silindiyse derhal itiraz edin! Sıfırlanacakken aniden değişmişti! Meğer son anda... Vatandaşlar özellikle pandemi döneminde sık sık kredi ve banka kartı kullanmaya başladı. Haliyle harcama yaptıkça kartlarda puanlar birikti. Bu bağlamda biriken puanların 2021 yılında silinip silinmeyeceği merak ediliyordu. Bankacılık sektörünün uzmanları vatandaşları uyararak detayları anlattı. Aynı zamanda bankalar sınırlı tarihli puanların kampanya bitmeden kullanılması konusunda uyarıyor. Puanlar sadece kredi kartlarında birikmiyor. Akaryakıt istasyonları ve bazı markaların da kartlarından puan kazanılıyor.