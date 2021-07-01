Yüz binlerce işletmeye ucuz kredi! 10 milyarlık dev destek
İstihdama katkı sağlayan yüz binlerce işletmeye ucuz kredi desteği başlıyor. Toplamda yaklaşık 714 bin işletmenin yararlanması beklenen destekte ilk planda 3,8 milyar TL kredi dağıtılacak. Daha sonraki aşamada desteğin toplam 10 milyar TL'yi bulması bekleniyor. İşte detaylar...
01.07.2021 10:56
- Son Güncelleme: 01.07.2021 10:56
Ekonomi Reform Paketi kapsamında küçük işletmelere ilave istihdam, diğer işletmelere de nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanların işe devamı durumunda yararlanacağı destek uygulamasında kredi desteği perşembe günü başlıyor.
Mart ayındaki işçi sayısı 50'nin altında olan özel sektöre ait işletmelere Hazine garantisiyle kamu bankalarından kredi kullandırılacak.
KİMLER BAŞVURACAK?
Kredi destek paketi likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmaları kapsıyor.
Kredi programından nakdi ücret desteğinden yararlanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işveren de yararlanacak. Kullanımı için yeni istihdam koşulu bulunuyor.
İŞÇİ BAŞINA NE KADAR DESTEK VERİLECEK?
Bir işçi için sağlanacak destek tutarı aylık bin 341 lira, yıllık da 16 bin 92 lira olacak.