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Fiyatlarla ilgili flaş açıklama yapıldı! İkinci el otomobil almadan önce o tarihte... Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat

İkinci el araba alacak herkesi ilgilendiriyor. Peş peşe haberler o sektörden gelmeye devam ediyor. Sektör temsilcileri önümüzdeki süreçle ilgili bilgi verdi. İkinci el otomobil piyasasının pandemi ve kısıtlamalardan dolayı kötü bir sezon geçirdiğini söyleyen galerici Yunus Ete "Havaların ısınması ve bayram öncesi kısıtlamaların esnetilmesiyle ikinci el otomobil piyasasında bir hareketlilik başladı. Araç fiyatlarının düşmesini bekleyen insanlar vardı ama araç fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorum. Bayram sonrasında ise aşılanmanın yaygınlaşmasıyla otomobil piyasası da dâhil her şeyin düzeleceğini umuyoruz" dedi.

02.07.2021 08:17 - Son Güncelleme: 02.07.2021 08:17
Fiyatlarla ilgili flaş açıklama yapıldı! İkinci el otomobil almadan önce o tarihte... Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat

2. el araba alacak vatandaşlar tarafından fiyatlarla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgının etkisi ve bankaların kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle araba piyasalarında durgunluk yaşandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararlarla birlikte 1 Temmuz'dan itibaren yasakların kalkmasıyla 2. el araba piyasasının hareketlenmesi bekleniyor. Öte yandan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar mayıs ayında aylık bazda yüzde 21 azalırken, araç fiyatları ise ortalama yüzde 1,1 puan arttı. Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 112 bin 785 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fiyatlarla ilgili flaş açıklama yapıldı! İkinci el otomobil almadan önce o tarihte... Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat

'2. EL OTOMOBİL ALIM SATIMLARI ARTIYOR'

Bayram öncesi dönemlerde otomobil alımlarının arttığına dikkat çeken galerici Uğur Potur ise "İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı.

Fiyatlarla ilgili flaş açıklama yapıldı! İkinci el otomobil almadan önce o tarihte... Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat

1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların kalkmasıyla piyasaların eski günlerine döneceğini öngörüyoruz. Müşterilerimiz gelmeye başladı fakat otomobil kredi faizlerinin düşmesini istiyorlar.

Fiyatlarla ilgili flaş açıklama yapıldı! İkinci el otomobil almadan önce o tarihte... Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat

Havalar ısındı, önümüzde de bayram var. Bu dönemlerde ikinci el otomobil alım satımları artıyor. Bizde bu dönemde piyasaların hareketlenmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Fiyatlarla ilgili flaş açıklama yapıldı! İkinci el otomobil almadan önce o tarihte... Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat

İkinci el araba piyasası tepataklak oldu! Satışlar yüzde 21 azaldı

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar mayıs ayında aylık bazda yüzde 21 azalırken, araç fiyatları ise ortalama yüzde 1,1 puan arttı. Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 112 bin 785 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.