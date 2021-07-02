Fiyatlarla ilgili flaş açıklama yapıldı! İkinci el otomobil almadan önce o tarihte... Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat
İkinci el araba alacak herkesi ilgilendiriyor. Peş peşe haberler o sektörden gelmeye devam ediyor. Sektör temsilcileri önümüzdeki süreçle ilgili bilgi verdi. İkinci el otomobil piyasasının pandemi ve kısıtlamalardan dolayı kötü bir sezon geçirdiğini söyleyen galerici Yunus Ete "Havaların ısınması ve bayram öncesi kısıtlamaların esnetilmesiyle ikinci el otomobil piyasasında bir hareketlilik başladı. Araç fiyatlarının düşmesini bekleyen insanlar vardı ama araç fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorum. Bayram sonrasında ise aşılanmanın yaygınlaşmasıyla otomobil piyasası da dâhil her şeyin düzeleceğini umuyoruz" dedi.
2. el araba alacak vatandaşlar tarafından fiyatlarla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgının etkisi ve bankaların kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle araba piyasalarında durgunluk yaşandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararlarla birlikte 1 Temmuz'dan itibaren yasakların kalkmasıyla 2. el araba piyasasının hareketlenmesi bekleniyor. Öte yandan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar mayıs ayında aylık bazda yüzde 21 azalırken, araç fiyatları ise ortalama yüzde 1,1 puan arttı. Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 112 bin 785 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.
İkinci el araba piyasası tepataklak oldu! Satışlar yüzde 21 azaldı
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar mayıs ayında aylık bazda yüzde 21 azalırken, araç fiyatları ise ortalama yüzde 1,1 puan arttı. Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 112 bin 785 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.