Fiyatlarla ilgili flaş açıklama yapıldı! İkinci el otomobil almadan önce o tarihte... Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat

İkinci el araba alacak herkesi ilgilendiriyor. Peş peşe haberler o sektörden gelmeye devam ediyor. Sektör temsilcileri önümüzdeki süreçle ilgili bilgi verdi. İkinci el otomobil piyasasının pandemi ve kısıtlamalardan dolayı kötü bir sezon geçirdiğini söyleyen galerici Yunus Ete "Havaların ısınması ve bayram öncesi kısıtlamaların esnetilmesiyle ikinci el otomobil piyasasında bir hareketlilik başladı. Araç fiyatlarının düşmesini bekleyen insanlar vardı ama araç fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorum. Bayram sonrasında ise aşılanmanın yaygınlaşmasıyla otomobil piyasası da dâhil her şeyin düzeleceğini umuyoruz" dedi.

02.07.2021 08:17 - Son Güncelleme: 02.07.2021 08:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





