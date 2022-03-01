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Haberler Ekonomi Yüz binlerce gence staj fırsatı! Nasıl başvuruluyor? Stajyer nasıl seçiliyor? İşte tüm detaylar...

Yüz binlerce gence staj fırsatı! Nasıl başvuruluyor? Stajyer nasıl seçiliyor? İşte tüm detaylar...

Staj yapan gençlere en az bin 276 lira ödenirken, bu ücrete devlet de destek veriyor. Gençler, 31 Mart'a kadar Ulusal Staj Programı'na başvurarak kamu kurumlarında ya da özel sektörde işe ilk adımını atabiliyor...

Çığıl Ön Yener
01.03.2022 06:56 - Son Güncelleme: 01.03.2022 06:56
Yüz binlerce gence staj fırsatı! Nasıl başvuruluyor? Stajyer nasıl seçiliyor? İşte tüm detaylar...

Ülkemizde hem meslek liselerinde okuyan gençlerin hem de üniversitelilerin staj yaparak işe ilk adımı destekleniyor.

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Yüz binlerce gence staj fırsatı! Nasıl başvuruluyor? Stajyer nasıl seçiliyor? İşte tüm detaylar...

Stajyer gençlere en az bin 276 lira harçlık ödenirken, bunun için devlet desteği de sağlanıyor.

Yüz binlerce gence staj fırsatı! Nasıl başvuruluyor? Stajyer nasıl seçiliyor? İşte tüm detaylar...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce yürütülen 'Ulusal Staj Programı' ile de gençler kamuda ve özel sektörde staj imkanına kavuşuyor.

Yüz binlerce gence staj fırsatı! Nasıl başvuruluyor? Stajyer nasıl seçiliyor? İşte tüm detaylar...

kariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuran gençlere firmalarda staj yolu açılıyor.

Yüz binlerce gence staj fırsatı! Nasıl başvuruluyor? Stajyer nasıl seçiliyor? İşte tüm detaylar...

Gençlere iş yaşamını mezun olmadan önce deneyimleme, başarılı olacakları alanları yakından tanıma, sahip oldukları teorik bilgi ve becerileri sahada uygulama imkanı sağlayan programa bu yıl katılmak isteyenler 31 Mart'a kadar başvurularını yapabilecek.İşte 5 soruda staj imkanı...

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