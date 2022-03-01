Yüz binlerce gence staj fırsatı! Nasıl başvuruluyor? Stajyer nasıl seçiliyor? İşte tüm detaylar...
Staj yapan gençlere en az bin 276 lira ödenirken, bu ücrete devlet de destek veriyor. Gençler, 31 Mart'a kadar Ulusal Staj Programı'na başvurarak kamu kurumlarında ya da özel sektörde işe ilk adımını atabiliyor...
01.03.2022 06:56 - Son Güncelleme: 01.03.2022 06:56
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce yürütülen 'Ulusal Staj Programı' ile de gençler kamuda ve özel sektörde staj imkanına kavuşuyor.