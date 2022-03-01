Ek iş yap emekli maaşını artır! Milyonlarca kişi bunu bilmiyor

Türkiye'de çalışanların bir kısmı ek iş yapmakta ya da iki ayrı işyerinde çalışma imkanı bulmaktadır.

Sosyal güvenlik mevzuatımıza baktığımızda yasal olarak iki ayrı işyerinde çalışmanın bir sakıncası bulunmuyor. Burada iş sözleşmesi ya da toplu sözleşmelerinde bunu yasaklayan bir madde olmamalı. Bu yasak yoksa işvereniniz sizin farklı bir iş yerinde çalışmanıza izin de vermişse iki ayrı yerde çalışabiliyorsunuz.