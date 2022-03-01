Ek iş yap emekli maaşını artır! Milyonlarca kişi bunu bilmiyor
Milyonlarca çalışan işe ilk başladığı günden itibaren ne zaman emekli olurum sorusunun yanıtını arıyor. Öte yandan iki iş yerinde birden çalışıp sigortalı olanlar ise emekli maaşlarına etkisinin olup olmayacağını merak ediyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında ek işin emekli maaşını artıracağını yazdı. İşte detaylar
01.03.2022 08:51 - Son Güncelleme: 01.03.2022 08:51
Aynı anda iki işyerinde birden sigortalı olmanın önünde bir engel yok. Bu şekilde prim gün sayısı artmasa da kazançlar artacağından emekli maaşı olumlu etkilenecektir
Türkiye'de çalışanların bir kısmı ek iş yapmakta ya da iki ayrı işyerinde çalışma imkanı bulmaktadır.
Sosyal güvenlik mevzuatımıza baktığımızda yasal olarak iki ayrı işyerinde çalışmanın bir sakıncası bulunmuyor. Burada iş sözleşmesi ya da toplu sözleşmelerinde bunu yasaklayan bir madde olmamalı. Bu yasak yoksa işvereniniz sizin farklı bir iş yerinde çalışmanıza izin de vermişse iki ayrı yerde çalışabiliyorsunuz.