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Ek iş yap emekli maaşını artır! Milyonlarca kişi bunu bilmiyor

Milyonlarca çalışan işe ilk başladığı günden itibaren ne zaman emekli olurum sorusunun yanıtını arıyor. Öte yandan iki iş yerinde birden çalışıp sigortalı olanlar ise emekli maaşlarına etkisinin olup olmayacağını merak ediyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında ek işin emekli maaşını artıracağını yazdı. İşte detaylar

01.03.2022 08:51 - Son Güncelleme: 01.03.2022 08:51
Ek iş yap emekli maaşını artır! Milyonlarca kişi bunu bilmiyor

Aynı anda iki işyerinde birden sigortalı olmanın önünde bir engel yok. Bu şekilde prim gün sayısı artmasa da kazançlar artacağından emekli maaşı olumlu etkilenecektir

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Ek iş yap emekli maaşını artır! Milyonlarca kişi bunu bilmiyor

Türkiye'de çalışanların bir kısmı ek iş yapmakta ya da iki ayrı işyerinde çalışma imkanı bulmaktadır.
Sosyal güvenlik mevzuatımıza baktığımızda yasal olarak iki ayrı işyerinde çalışmanın bir sakıncası bulunmuyor. Burada iş sözleşmesi ya da toplu sözleşmelerinde bunu yasaklayan bir madde olmamalı. Bu yasak yoksa işvereniniz sizin farklı bir iş yerinde çalışmanıza izin de vermişse iki ayrı yerde çalışabiliyorsunuz.

Ek iş yap emekli maaşını artır! Milyonlarca kişi bunu bilmiyor

Adınıza iki yerden prim yatmasında Sosyal Güvenlik Kurumu açısından da bir sakınca bulunmuyor. Ancak sözleşmenizde bunu engelleyici bir durum varsa ya da iş yeriniz size izin vermemişse tazminatsız çıkartılma riskiniz de bulunuyor.

Ek iş yap emekli maaşını artır! Milyonlarca kişi bunu bilmiyor

GÜN SAYISI ARTMAZ
Gelelim bu şekilde iki ayrı işyerinde çalışmanın sonuçlarına.
Hemen hatırlatalım her iki işyerinin de sizin kaydınızı yapması yani SGK'ya bildirip prim ödemesi gerekir. Diğer iş yerinde sigortanız olduğu için ikinci iş yeri eğer bildiriminizi yapmaz ise suç işlemiş olur.

Ek iş yap emekli maaşını artır! Milyonlarca kişi bunu bilmiyor

5510 sayılı yasanın 92. maddesinin ilk fıkrasında bu zorunluluk şöyle anlatılıyor: "Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalı olması zorunludur.

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