Yüz binlerce gence güzel haber! 1000 liraya yükseltiliyor! Onu da devlet ödeyecek!

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 55 maddelik yeni ekonomi paketinde sona gelindi. Teklife göre, yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan esnaf, gelir vergisinden muaf olacak. MHP ile son şekli verilerek Meclis'e sunulacak 55 maddelik teklif, önümüzdeki ay Genel Kurul'da ilk görüşülecek gündem maddelerinden biri olacak. Teklifteki bazı önemli düzenlemeler şöyle: