Gram ve çeyrek altın için beklenen tarih geldi! Altın fiyatları dağları devirecek bağıra çağıra geliyor! Yatırımcılar iki arada bir derede...
Altın fiyatlarında yaşanan peş peşe düşüş ve yükselişle birlikte fiyatlar belli seviyelerde gezmeye başladı. Bu dalgalanma sonucu Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yastık altı yatırımcılarına bomba bir çıkış geldi. Altın ve gümüşün gram fiyatlarının doruklarda gezebileceğini belirten İslam Memiş, Ekim ayına dikkat çekti. Gelecek ay altındaki bu karmaşanın yükselişle ilerleyeceğini belirtti. Memiş, "ONS tarafında 1770-1765 dolar ve onsdan sonra yine dolar kuru ile yükselen bir gram altın karşımızda olacaktır." ifadelerini kullandı. Tam, gram ve yarım altın yatırımı olanlar ise gelecek günlerde kendini sağlama almak için uzman yorumlarını sıkı takibe aldı. İşte 22 ayar bilezik çeyrek ve gram altın fiyatları!
Gram ve çeyrek altın için beklenen tarih geldi! Altın fiyatları dağları devirecek bağıra çağıra geliyor! Altın fiyatlarında yaşanan peşi sıra düşüş ve yükselişle birlikte fiyatlar belli seviyelerde gezmeye başladı. Bu dalgalanma sonucu Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yastık altı yatırımcılarına bomba bir çıkış geldi. Altın ve gümüşün gram fiyatlarının doruklarda gezebileceğini belirten İslam Memiş, Ekim ayına dikkat çekti. İşte 22 ayar bilezik çeyrek gram altın fiyatları ve uzman yorumları!
Altın fiyatları yön arayan, kararsız bir görüntü çizerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yılsonu altın tahmini ve analizlerini A Para'da paylaştı.
"ONS ALTIN 1800 DOLAR SEVİYESİNDEN UZAKLAŞMAK İSTEMİYOR"
ABD açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın fiyatları için bir toparlanma söz konusu olduğunu belirten İslam Memiş, "Bununla beraber kar satışları da gördük. Bu hafta 1780-1830 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Ons altın 1800 dolar seviyesinden uzaklaşmak istemiyor" dedi.