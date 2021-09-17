Gram ve çeyrek altın için beklenen tarih geldi! Altın fiyatları dağları devirecek bağıra çağıra geliyor! Yatırımcılar iki arada bir derede...

Gram ve çeyrek altın için beklenen tarih geldi! Altın fiyatları dağları devirecek bağıra çağıra geliyor! Altın fiyatlarında yaşanan peşi sıra düşüş ve yükselişle birlikte fiyatlar belli seviyelerde gezmeye başladı. Bu dalgalanma sonucu Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yastık altı yatırımcılarına bomba bir çıkış geldi. Altın ve gümüşün gram fiyatlarının doruklarda gezebileceğini belirten İslam Memiş, Ekim ayına dikkat çekti. İşte 22 ayar bilezik çeyrek gram altın fiyatları ve uzman yorumları!