Ve sonunda netleşti! SGK'lı, Bağkur'lu, emekli, engelli, dul ve yetimleri ilgilendiriyor! 3 asgari ücret...
Ve sonunda netleşti! Kritik tarih... Maaş anında bağlanıyor. Başvuru yapılması gerekiyor. Yapılandırma ile birlikte esnaf, çiftçi, dolmuşçu, taksici binlerce vatandaşa erken emeklilik fırsatı doğdu. Prim borcunu yapılandıran Bağ-Kur'lu vatandaşlar banka kredisiyle erken emekli olabilir. Kamu bankaları yapılandırmadan faydalanıp emekli olacaklara kredi desteğinde basitlik sağlıyor. Sigortalılar yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım'a kadar kredi kullanabilecek. Kredi taksitleri bağlanacak aylıktan kesilecek.
SGK'lı, Bağkur'lu, emekli, engelli, dul ve yetimleri ilgilendiriyor! 3 asgari ücret... Kamu bankaları yapılandırmadan faydalanıp emekli olacaklara kredi desteğinde basitlik sağlıyor. Sigortalılar yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar kredi kullanabilecek. Bağ-Kur sigortalılarının daha evvelce durdurulan hizmet sürelerin ihyası durumunda doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigorta primleri de yapılandırma kapsamında yer alıyor. Yapılandırma kapsamında, prim borcu olup da emekli olmak isteyenlerin merak ettiği soruların yanıtları şöyle:
İŞTE KREDİ İLE EMEKLİLİKLE İLGİLİ DETAYLAR
Daha evvelce durdurulan hizmet sürelerini canlandıranlar içerisinde emeklilik bekleyenler dilekçesi verebilir. Yaşamını yitiren sigortalının hak sahipleri de aynı koşullarda müracaatte bulunabilir. Borcunu yapılandırmak isteyenlerin iki hafta içersinde başvurması gerekiyor. Başvuru ve ilk taksit süresinde yeni bir uzatma yapılmayacak. Hangi sene olursa olsun geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü amacıyla 41.14 lira yatırılacak.
Bağ-Kur sigortalılarının daha evvelce durdurulan hizmet sürelerin ihyası durumunda doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigorta primleri de yapılandırma kapsamında yer alıyor. Yapılandırma kapsamında, prim borcu olup da emekli olmak isteyenlerin merak ettiği soruların yanıtları şöyle:
Başvurular nasıl, nereye yapılıyor?
Başvurular 30 Eylül'e kadar; e-sigorta kanalından gerçekleşebileceği gibi, şahsen ya da posta yolu ile bağlı olunan sosyal güvenlik il müdürlüğü ve merkezine yapılabilir. İşverenler, e-sigorta kanalıyla şahsen ya da posta yolu ile, Bağ-Kur sigortalıları, primini kendi ödeyenler de e-devlet üzerinden, şahsen ya da posta yolu ile müracaatte bulunabilir. Bağ-Kur sigortalılarının ihya borçlarını yapılandırması için1 Kasım tarihine kadar müracaatte bulunması gerekiyor.
Başvuru neticeleri nasıl takip edilecek?
İşverenler, ödeme planlarını e-sigorta aracılığı ile ulaşabilecekleri, işveren sistemi üzerinden öğrenebilir, iş yeri dosyalarının bağlı varolduğu ünitelerden de ödeme planlarını temin edilebilir. Bağ-Kur'lu vatandaşlar e-devlet üzerinden, adreslerine tebliğ edilen ödeme planlarından, bankalardan ve müracaatları durumunda sosyal emniyet il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerinden öğrenebilir.