Ve sonunda netleşti! SGK’lı, Bağkur’lu, emekli, engelli, dul ve yetimleri ilgilendiriyor! 3 asgari ücret...

Başvurular nasıl, nereye yapılıyor?

Başvurular 30 Eylül'e kadar; e-sigorta kanalından gerçekleşebileceği gibi, şahsen ya da posta yolu ile bağlı olunan sosyal güvenlik il müdürlüğü ve merkezine yapılabilir. İşverenler, e-sigorta kanalıyla şahsen ya da posta yolu ile, Bağ-Kur sigortalıları, primini kendi ödeyenler de e-devlet üzerinden, şahsen ya da posta yolu ile müracaatte bulunabilir. Bağ-Kur sigortalılarının ihya borçlarını yapılandırması için1 Kasım tarihine kadar müracaatte bulunması gerekiyor.