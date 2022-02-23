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Haberler Ekonomi Emekliye zamlı ikramiye! Artış için 3 formül gündemde: Enflasyon, yeniden değerleme oranı ve asgari ücret...

Emekliye zamlı ikramiye! Artış için 3 formül gündemde: Enflasyon, yeniden değerleme oranı ve asgari ücret...

Bayram ikramiyeleri yaklaşırken, emekliler zam beklentisine girdi. Artış için 3 formül gündeme geldi. Enflasyon, yeniden değerleme oranı ve asgari ücret formüllerine göre bin 100 liralık tutar, bin 500 ya da bin 655 lira seviyesine çıkabilecek. İşte konuya ilişkin emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

23.02.2022 06:59 - Son Güncelleme: 23.02.2022 06:59
Emekliye zamlı ikramiye! Artış için 3 formül gündemde: Enflasyon, yeniden değerleme oranı ve asgari ücret...

2018'de hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emeklilere ek kazancın yolunu açtı.

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Emekliye zamlı ikramiye! Artış için 3 formül gündemde: Enflasyon, yeniden değerleme oranı ve asgari ücret...

Emekliler yılda 2 kez Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ekstra ödeme alıyor.

Emekliye zamlı ikramiye! Artış için 3 formül gündemde: Enflasyon, yeniden değerleme oranı ve asgari ücret...

2022'nin gelmesiyle de gözler bu yılın ödemelerine çevrildi.

Emekliye zamlı ikramiye! Artış için 3 formül gündemde: Enflasyon, yeniden değerleme oranı ve asgari ücret...

Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni zam bekleniyor.

Emekliye zamlı ikramiye! Artış için 3 formül gündemde: Enflasyon, yeniden değerleme oranı ve asgari ücret...

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler, ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

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