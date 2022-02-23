Emekliye zamlı ikramiye! Artış için 3 formül gündemde: Enflasyon, yeniden değerleme oranı ve asgari ücret...
Bayram ikramiyeleri yaklaşırken, emekliler zam beklentisine girdi. Artış için 3 formül gündeme geldi. Enflasyon, yeniden değerleme oranı ve asgari ücret formüllerine göre bin 100 liralık tutar, bin 500 ya da bin 655 lira seviyesine çıkabilecek. İşte konuya ilişkin emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...
23.02.2022 06:59 - Son Güncelleme: 23.02.2022 06:59
Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler, ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.