Okkalı zengin edecek faizler açıklandı! Bankalar kesenin ağzını açtılar! En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi yükseldi
Kur korumalı TL mevduat hesabı yerine bankaların yüksek hoş geldin faizi verilen mevduat hesapları ile birikim gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar en yüksek faiz oranlarını incelemeye başladılar. En yüksek faiz veren bankaları inceleyen vatandaşlar resmen yarışa giren bankalarına avantajlı mevduat civarlarına sahip hesaplarını tercih etmekte zorlanmaya başladı Fakat son dönemde hoş geldin faiz oranlarında da düşüş gözlemlendi. Peki Şubat 2022'de güncel mevduat faiz oranları ne kadar? İşte cevabı
TEB Marifetli Hesap
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Marifetli Hesap üzerinden birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların en yüksek oranlardan yararlanarak işlem yapmasını sağlıyor.
Ayrıca vadeli hesap birçok bankacılık işleminin de ayrıcalıklı şekilde yapılması sağlanmaktadır. %18,50 hoş geldin faizine sahip Marifetli Hesap, 60 gün boyunca yüksek hoş geldin faizinden yararlanma imkanı tanımaktadır.
Sonraki dönemlerde de ise devam edecek avantajlar ile vatandaşların birikimlerini cazip faiz oranları ile yapmaları sağlanmaktadır. 32 günlük vadeli Marifetli Hesap kapsamında 10.000 TL mevduat için 154,08 TL net kazanç oranı hesaplanmaktadır.
Fibabanka Kiraz Hesap
Fibabanka yüksek hoş geldin faizi veren bankalar arasında öne çıkmayı başarmaya devam ediyor. %19,50 hoş geldin faiz oranlarına sahip Fibabanka, 60 günlük hoş geldin süresi içinde Dijital Hızlı kartına başvuranlara özel 500 TL'lik internet alışverişlerinin hemen ardından Kiraz Hesap için yüzde 20,50 faiz oranı uygulamaktadır.
Bu sayede daha yüksek faiz getirisi ile mevduat hesabından yararlanılması sağlanmaktadır. Ek faiz avantajlarına da yer veren Fibabanka, ayrıcalıklı sayısız günlük bankacılık hizmetinin de Kiraz Hesap kapsamında gerçekleştirilmesine olanak tanır. 32 günlük vadeli Kiraz Hesap kapsamında 10.000 TL mevduat için 162,41 TL net kazanç oranı hesaplanmaktadır.