RAMAZAN İMSAKİYE
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Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte 300 bin TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Markalardan kaçırılmayacak Nisan ayı kampanyaları

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler en çok satılan markaları araştırıyor. Otomobil markaları ise yeni yıla kaçırılmayacak kampanyalarla girdi. Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. İşte 300 bin TL'nin altındaki 2021 model otomobilleri ve firmaların Nisan ayı kampanyaları…

16.04.2021 10:58 - Son Güncelleme: 16.04.2021 10:58
Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte 300 bin TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Markalardan kaçırılmayacak Nisan ayı kampanyaları

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte 300 bin TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Markalardan kaçırılmayacak Nisan ayı kampanyaları

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)

Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte 300 bin TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Markalardan kaçırılmayacak Nisan ayı kampanyaları

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 164.000 TL

Kampanyalı fiyatı 160.000 TL

KAMPANYALAR

Yeni Citroen C3 ve C-Elysee modellerinde 50.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası bulunmaktadır.

C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL 15 ay %1,19 faiz

Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte 300 bin TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Markalardan kaçırılmayacak Nisan ayı kampanyaları

CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Fiyatı 300.500 TL

Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte 300 bin TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Markalardan kaçırılmayacak Nisan ayı kampanyaları

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Fiyatı 197.500 TL