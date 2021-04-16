Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte 300 bin TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Markalardan kaçırılmayacak Nisan ayı kampanyaları
Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler en çok satılan markaları araştırıyor. Otomobil markaları ise yeni yıla kaçırılmayacak kampanyalarla girdi. Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. İşte 300 bin TL'nin altındaki 2021 model otomobilleri ve firmaların Nisan ayı kampanyaları…
16.04.2021 10:58
- Son Güncelleme: 16.04.2021 10:58