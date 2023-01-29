Yusufeli Barajı’nın su seviyesi 73 metreye ulaştı! 750 bin TOGG enerjisini üretebilecek!

2002 yılında 276 olan baraj sayısının 992 adede ulaştığını ifade eden Bakan Kirişci, "Uzun ve zorlu bir sürecin ardından tamamlanan mühendislik harikası bu dev eser, proje, inşaat, elektromekanik, kamulaştırma, yeniden yerleşim ve diğer faaliyetlerin maliyetleri ile toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur. Ülkemizin en yüksek barajı olan Yusufeli, 275 metrelik yüksekliği çift eğrilikli beton kemer barajlar kategorisinde dünyanın da 5. en yüksek barajıdır. Mühendislik dehası olarak ifade edebileceğimiz bu abidevi eser; insanımızın inandığında neler yapabileceğini geleceğe gösterecektir. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Deriner, Ermenek, Obruk, Reyhanlı, Çine Adnan Menderes ve Akköprü gibi dev tesisler bu barajlarımızdan sadece birkaçıdır. AK Parti Hükümetleri döneminde inşa edilen bu projelerin hepsi çok önemlidir ama Yusufeli Barajı ve HES, görkemi ve ihtişamıyla Türkiye Yüzyılı'nın sembol eserlerinden biridir" diye konuştu.