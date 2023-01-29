Yusufeli Barajı'nın su seviyesi 73 metreye ulaştı! 750 bin TOGG enerjisini üretebilecek!
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin 73 metreye ulaştığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte, kontrollü olarak su depolanmasına devam edilecektir" dedi. Kirişci, "Yusufeli Barajı ve HES, 750 bin adet yerli ve milli otomobil TOGG'un enerjisini üretebilecek kapasitededir" şeklinde konuştu.
275 metrelik yüksekliği çift eğrilikli beton kemer barajlar kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 73 metreye ulaştı. 34 milyar TL'ye mal olan ve 2,5 milyon kişinin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde inşa edilen Yusufeli Barajı'nda 20 Ağustos 2023 tarihinde test üretimine başlanacak. 710 metreye ulaşılarak, tam kapasiteyle enerji üretimine başlanacak olan Yusufeli Barajı, 750 bin adet yerli ve milli otomobil TOGG'un enerjisini üretebilecek.
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 22 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen tören sonrası su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu. Baraj gövdesi ve santral bölümünde inceleme yapan Bakan Kirişci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
2002 yılında 276 olan baraj sayısının 992 adede ulaştığını ifade eden Bakan Kirişci, "Uzun ve zorlu bir sürecin ardından tamamlanan mühendislik harikası bu dev eser, proje, inşaat, elektromekanik, kamulaştırma, yeniden yerleşim ve diğer faaliyetlerin maliyetleri ile toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur. Ülkemizin en yüksek barajı olan Yusufeli, 275 metrelik yüksekliği çift eğrilikli beton kemer barajlar kategorisinde dünyanın da 5. en yüksek barajıdır. Mühendislik dehası olarak ifade edebileceğimiz bu abidevi eser; insanımızın inandığında neler yapabileceğini geleceğe gösterecektir. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Deriner, Ermenek, Obruk, Reyhanlı, Çine Adnan Menderes ve Akköprü gibi dev tesisler bu barajlarımızdan sadece birkaçıdır. AK Parti Hükümetleri döneminde inşa edilen bu projelerin hepsi çok önemlidir ama Yusufeli Barajı ve HES, görkemi ve ihtişamıyla Türkiye Yüzyılı'nın sembol eserlerinden biridir" diye konuştu.
"YUSUFELİ BARAJI VE HES, 750 BİN ADET YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİL TOGG'UN ENERJİSİNİ ÜRETEBİLECEK KAPASİTEDEDİR"
Çoruh'un incisi Yusufeli Barajı'nın Türkiye Yüzyılı'nın enerjisini üreteceğini dile getiren Bakan Kirişci, "Türk mühendislerinin akıl teri olan Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimine bu yılın Aralık ayında veya 2024 yılı Şubat ayında tam kapasiteyle başlanması planlanmaktadır. Barajımızın kurulu gücü 558 MW, yıllık ortalama enerji üretimi ise 1 milyar 900 milyon kilowatsaattir. Bu miktar, 2,5 milyon kişinin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu üretim miktarı, Antalya kadar büyük bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına gelmektedir. Yusufeli Barajı ve HES, 750 bin adet yerli ve milli otomobil TOGG'un enerjisini üretebilecek kapasitededir. Bu muhteşem tesis, üreteceği enerji ile ekonomimize yıllık 5 milyar TL katma değer sağlayacaktır. Yusufeli Barajı ve HES, aşağısında bulunan barajların en yüksek verimle çalışması için Çoruh Nehri'nin akış rejimini ayarlama yeteneğine sahip yegâne depolama tesisidir. Yusufeli Barajı mansabındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının enerji üretim kapasitelerini yaklaşık yüzde 15 arttıracaktır. Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla birlikte ülkemizin toplam hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 oranında artacaktır. Yusufeli Barajı Çoruh Nehri'nin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak, diğer barajların ömrünün uzamasına vesile olacak ve Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacaktır" şeklinde konuştu.
"ŞU ANA KADAR 73 MİLYON METREKÜP SU DEPOLANMIŞ VE SU SEVİYESİ 73 METREYE YÜKSELMİŞTİR"
390 günün sonunda da barajın maksimum işletme kotu olan 710 metreye ulaşılarak, tam kapasiteyle enerji üretimine başlanacağını aktaran Bakan Kirişci, "Yusufeli Barajı'nda 22 Kasım 2022'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsen katılım ve talimatlarıyla su tutulmaya başlanmıştır. Şu ana kadar 73 milyon metreküp su depolanmış ve su seviyesi 73 metreye yükselmiştir. Bundan sonraki süreçte, kontrollü olarak su depolanmasına devam edilecektir. Baraj rezervuarında günlük maksimum 1 metre su yükselmesi olacak şekilde 20 Ağustos 2023 tarihinde test üretimine başlanmasını planlamaktayız. 390 günün sonunda da barajın maksimum işletme kotu olan 710 metreye ulaşılarak, tam kapasiteyle enerji üretimine başlanacaktır. Toplam depolama hacmi yaklaşık 2,1 milyar metreküp olan barajda biriktirilecek, su miktarı ise İzmir'in 6 yılda tükettiği içme ve kullanma suyuna eşittir" diye konuştu.