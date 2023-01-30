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Haberler Ekonomi TOKİ AYDIN 3.072 konut KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Aydın 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan...

TOKİ AYDIN 3.072 konut KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Aydın 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan...

TOKİ Sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yapılacak kura çekiminde Aydın ili için sonuçlar belli olacak. Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu, Buharkent, Didim, Germencik ilçelerinde kura ile belirlenecek 3 bin 72 konut hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Aydın kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi ve sonuçları...

takvim.com.tr
30.01.2023 08:47 - Son Güncelleme: 30.01.2023 08:47
TOKİ AYDIN 3.072 konut KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Aydın 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan...

TOKİ kura çekimi sonuçları Aydın ve Balıkesir illeri için belli oluyor. Bugün Aydın'da 3.072 konut kura çekimi start verecek. Kura çekimleri 31 Ocak'ta son bulacak. İşte TOKİ Aydın kura sonuçları ve isim listesi sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ AYDIN 3.072 konut KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Aydın 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan...

TOKİ AYDIN ÇEKİLİŞİ BAŞLIYOR!

TOKİ kura takvimine göre 30 Ocak bugün Balıkesir ve Aydın kuraları çekiliyor. Bugün; TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova kura sonuçları belli oluyor.

İşte, canlı yayın:

TOKİ AYDIN 3.072 konut KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Aydın 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan...

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu, Buharkent, Didim, Germencik ilçelerinde kura ile belirlenecek 3 bin 72 konut hak sahiplerini buluyor.

TOKİ AYDIN 3.072 konut KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Aydın 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan...

Çekiliş, 30-31 Ocak 2023 tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak. Beklenen kura çekilişi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TOKİ AYDIN 3.072 konut KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Aydın 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan...

İşte, ilçe ilçe tarihler:

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