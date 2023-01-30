TOKİ AYDIN 3.072 konut KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Aydın 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan...

TOKİ kura çekimi sonuçları Aydın ve Balıkesir illeri için belli oluyor. Bugün Aydın'da 3.072 konut kura çekimi start verecek. Kura çekimleri 31 Ocak'ta son bulacak. İşte TOKİ Aydın kura sonuçları ve isim listesi sorgulama...