Esnaf, SSK, Bağ-Kur DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ! Şubat 2023’te MAAŞ TABLOSU.. EYT’de 1.5 yıl ERKEN EMEKLİLİK!

🔶 1975 doğumluyum. 1994-1999 arası özel sektörde 293 gün sigortam var. 1996-1998 arası 540 gün askerlik yaptım. 2000 yılında polis memuru olarak göreve başladım. SSK ve askerlik borçlanmasını yaptım ve hizmet birleştirmesi oldu. Memuriyette 22 yıl 4 ay fiili, 5 yıl 3 ay yıpranma olmak üzere 27 yıl 7 ay hizmetim gözüküyor. Yaklaşık 10 bin gün (SSK ve askerlik hariç). Kasım 2018'de zorunlu hizmet süremi tamamladım. Maaşlı emeklilik tarihim 27 Mart 2024 gözükmekte. EYT çıkması halinde bana etkisi olabilir mi? 25 yıl fiili çalışma, 9000 gün prim süresi yıpranma ile birlikte mi? Yoksa yıpranma hariç sadece fiili olarak çalışılması gereken süre midir?

1- EYT kapsamındasınız. Aralık 2022'de Meclis'e sunulacağı açıklanan EYT yasa tasarısının 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları sağlayanları kapsaması bekleniyor. EYT yasası çıkarsa yararlanarak emekli olmanız mümkün. Ancak tabi ki bu durum yasa tasarısının açıklanacağı Aralık 2022'de belli olur.

2- 25 tam yıl fiili hizmet süresi, memuriyet süresi, yıpranma süresi ve SSK prim gün sayısı ve askerlik borçlanma süresinin toplamından oluşur. Başka bir ifade ile, 25 tam yıl fiili hizmet süresinin tamamlanıp tamamlanmadığının hesabında yıpranma süresi ve SSK prim ödeme askerlik borçlanma süreleri dikkate alınır ve hizmet süresinden sayılır.