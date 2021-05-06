Yusufeli Barajı'nda sona doğru! Son metreküp beton döküldü! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak
Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak olan Yusufeli Barajı'nda sona gelindi. 6,5 yıldır yapımı süren, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda son metreküp beton döküldü.
06.05.2021 11:45
- Son Güncelleme: 06.05.2021 11:45
Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te dönemin başbakanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde son metreküp beton dökümü yapıldı. 6,5 yıl süren çalışma ile 4 milyon metreküp beton dökülen baraj gövdesinde, son düzenlemeler yapılıyor.
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Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek 275 metrelik gövde inşa ediliyor. Şantiye sahasında dev iş makineleri için özel sistem kuruldu. Yamaçtan yamaca kurulan kablolu vinç sistemiyle tonluk iş makineleri, havadan taşındı.