RAMAZAN İMSAKİYE
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Yusufeli Barajı'nda sona doğru! Son metreküp beton döküldü! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak

Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak olan Yusufeli Barajı'nda sona gelindi. 6,5 yıldır yapımı süren, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda son metreküp beton döküldü.

06.05.2021 11:45 - Son Güncelleme: 06.05.2021 11:45
Yusufeli Barajı'nda sona doğru! Son metreküp beton döküldü! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde 6,5 yıldır yapımı süren, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda son metreküp beton döküldü.

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Yusufeli Barajı'nda sona doğru! Son metreküp beton döküldü! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Dar vadinin gizli hazinesinde heyecanlandıran gelişme. Baraj gövde beton miktarı, 4 milyon metreküp seviyesine ulaştı" dedi.

Yusufeli Barajı'nda sona doğru! Son metreküp beton döküldü! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak

Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda sona gelindi.

Yusufeli Barajı'nda sona doğru! Son metreküp beton döküldü! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te dönemin başbakanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde son metreküp beton dökümü yapıldı. 6,5 yıl süren çalışma ile 4 milyon metreküp beton dökülen baraj gövdesinde, son düzenlemeler yapılıyor.

Yusufeli Barajı'nda sona doğru! Son metreküp beton döküldü! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak

ARTVİN İLE EDİRNE ARASI YOL YAPILABİLECEK KADAR BETON
Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek 275 metrelik gövde inşa ediliyor. Şantiye sahasında dev iş makineleri için özel sistem kuruldu. Yamaçtan yamaca kurulan kablolu vinç sistemiyle tonluk iş makineleri, havadan taşındı.