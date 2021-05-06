Türk savunma ve havacılık sektöründe Dağlık Karabağ etkisi! ABD ve Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Yüzde 1234’lük artış!

Söz konusu dönemde Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatının aylar itibarıyla düzenli arttığı görüldü.

Sektörde ocakta 166 milyon 997 bin dolar, şubatta 233 milyon 225 bin dolar, martta 246 milyon 973 bin dolar ve nisanda 302 milyon 549 bin dolarlık ihracat yapıldı.