Türk savunma ve havacılık sektöründe Dağlık Karabağ etkisi! ABD ve Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Yüzde 1234’lük artış!
Ticaret Bakanlığı'ndan derlenen verilere göre Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ürününde ocakta 166 milyon 997 bin dolar, şubatta 233 milyon 225 bin dolar, martta 246 milyon 973 bin dolar ve nisanda 302 milyon 549 bin dolarlık ihracat yapıldı. Türkiye'nin Azerbaycan'a yılın 4 ayında yaptığı savunma ve havacılık sanayi ihracatı, geçen yılın ocak-nisan dönemine göre yüzde 1234 arttı. Satışlarda ilk sırayı 386,1 milyon dolarla ABD aldı.
06.05.2021 12:11
- Son Güncelleme: 06.05.2021 12:11