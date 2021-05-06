RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Türk savunma ve havacılık sektöründe Dağlık Karabağ etkisi! ABD ve Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Yüzde 1234’lük artış!

Ticaret Bakanlığı'ndan derlenen verilere göre Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ürününde ocakta 166 milyon 997 bin dolar, şubatta 233 milyon 225 bin dolar, martta 246 milyon 973 bin dolar ve nisanda 302 milyon 549 bin dolarlık ihracat yapıldı. Türkiye'nin Azerbaycan'a yılın 4 ayında yaptığı savunma ve havacılık sanayi ihracatı, geçen yılın ocak-nisan dönemine göre yüzde 1234 arttı. Satışlarda ilk sırayı 386,1 milyon dolarla ABD aldı.

06.05.2021 12:11 - Son Güncelleme: 06.05.2021 12:11
Türk savunma ve havacılık sektöründe Dağlık Karabağ etkisi! ABD ve Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Yüzde 1234’lük artış!

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin nisan ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk savunma ve havacılık sektöründe Dağlık Karabağ etkisi! ABD ve Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Yüzde 1234’lük artış!

Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Ocak-nisan döneminde ise Türkiye'nin ihracatı 68,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türk savunma ve havacılık sektöründe Dağlık Karabağ etkisi! ABD ve Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Yüzde 1234’lük artış!

Söz konusu dönemde Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatının aylar itibarıyla düzenli arttığı görüldü.
Sektörde ocakta 166 milyon 997 bin dolar, şubatta 233 milyon 225 bin dolar, martta 246 milyon 973 bin dolar ve nisanda 302 milyon 549 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Türk savunma ve havacılık sektöründe Dağlık Karabağ etkisi! ABD ve Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Yüzde 1234’lük artış!

Böylece savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatı, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,7 artışla 949 milyon 744 bin dolar oldu. Geçen yılın ilk 4 ayında söz konusu sektörde 642 milyon 870 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

Türk savunma ve havacılık sektöründe Dağlık Karabağ etkisi! ABD ve Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Yüzde 1234’lük artış!

Savunma ve havacılık sanayi sektöründen yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin ilk sırada yer aldığı görüldü.