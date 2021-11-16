Yurt dışında iş fırsatı! On binlerce işçi alımı yapılacak! Vasıflı vasıfsız herkes başvuru yapabilir! 20.000 dolara kadar maaş! Son başvuru tarihi...
Yurt dışında çalışma hayali kuran vatandaşlara güzel haber geldi. Yurtdışındaki bir çok ülkede vasıflı vasıfsız işçi alımı yapılıyor. Almanya, Kanada, Finlandiya, Amerika ve daha pek çok ülke vatandaşlara aylık 3.500 dolar vaat ediyor. İşçi alımları için son başvuru tarihleri duyuruldu. 20.000 dolara kadar varan maaşlar bir çok işçinin aklını cezbediyor. Türkiye'den farklı ülkelerde yaşayıp iş bulmak isteyenler için hangi ülkelerde işçi alımlarının olduğuna, hangi mesleklerden alım yapılacağına ve işçi alımı için başvuru detaylarına haberimizde yer verdik. İşte yurt dışı iş fırsatı hakkında merak edilenler!
Yurtdışında iş fırsatı binlerce kişinin hayali... Dünyanın farklı bir çok ülkesinde işçi sıkıntısı yaşanıyor. Hal böyle olunca ülkeler açığı bulunan sektörler için yurdışından işçi alımı yapmaya başladı. Maaşlar en az 3.000 dolardan başlıyor. Meslek grubuna göre 20.000 dolar ya da euroya kadar çıkabililiyoe. Aralarınd Almanya, Amerika, Danimarka, Finlandiya'nın da işçi alımı yapan tüm ülkelere haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
KANADA İŞÇİ ALIMI!
Kanada'da en çok soför açığı bulunuyor. Bu nedenle sürücü alımları gerçekleştirecek.
ALMANYA İŞÇİ ALIMI!
Almanya'da son yapılan incelemelerde 270 bin işçi alımına ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Ülkede başta fabrika işçisi olmak üzere, pazarlama, mimar ve yazılımcı alımı yapılacak.
Ağır vasıta kullanabilmek için 18 yaşından büyük olmanız ve İngiltere'de geçerli bir sürücü ehliyetinizin olması gerekiyor. Yabancı ehliyet sahipleri de İngiliz ehliyetine geçiş yapabilecek. Bu aşamadan sonra Ağır Yük Vasıtası (Heavy Goods Vehicle - HGV) belgesine sahip olmanız lazım. Kullanacağınızın aracın tipine bağlı olarak alacağınız belge değişecek.