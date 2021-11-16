Yurt dışında iş fırsatı! On binlerce işçi alımı yapılacak! Vasıflı vasıfsız herkes başvuru yapabilir! 20.000 dolara kadar maaş! Son başvuru tarihi...

Yurtdışında iş fırsatı binlerce kişinin hayali... Dünyanın farklı bir çok ülkesinde işçi sıkıntısı yaşanıyor. Hal böyle olunca ülkeler açığı bulunan sektörler için yurdışından işçi alımı yapmaya başladı. Maaşlar en az 3.000 dolardan başlıyor. Meslek grubuna göre 20.000 dolar ya da euroya kadar çıkabililiyoe. Aralarınd Almanya, Amerika, Danimarka, Finlandiya'nın da işçi alımı yapan tüm ülkelere haberimizde yer verdik. İşte detaylar...