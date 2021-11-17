İŞKUR'dan evden çalışma müjdesi! İster evli olun ister bekar! Vasıfsız diploma şartsız aylık 6 bin TL'ye kadar maaş!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte evde kalan binlerce ev hanımı ek gelir için İŞKUR'un evde paketleme işlerine yoğun ilgi gösteriyor. Çocuğunuzu okula, eşinizi işe yolcu ettikten sonra tüm gün ne yapacağınızı düşünüyorsanız İŞKUR evden paketleme işi tam size göre! Sadece bir kaç saat çalışarak 6 bin TL'ye kadar maaş alabilirsiniz. Evde paketleme işleri ise çok basit. Nikah şekeri ya da bebek şekeri paketleyerek para kazanmanız mümkün. İşte detaylar...