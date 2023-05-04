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Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti seçim manifestosu, öğrenci, memur, işçi, emekli gibi her kesiminde vatandaşın yüzünü güldüren müjdelerle dolu. Bu kesimlerden biri de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları. Manifesto yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı tanınacağı müjdesini içeriyor. Böylece Avrupa başta olmak üzere 35 ülkede yaşayan, Türkiye'den emekli aylığı alan vatandaşların yurtdışında sigortalı çalışmasının önü açılacak.

takvim.com.tr
04.05.2023 08:15 - Son Güncelleme: 04.05.2023 08:15
Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı

Bugün itibariyle Türkiye'den emekli olan Türk vatandaşlarının sayısı 1 milyonu geçmiş durumda.

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Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı

Daha önceden Türkiye'den emeklilik için yurda kesin dönüş gerekiyordu.

Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı

Bu şart zaman içinde yumuşatıldı, ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım almama şartıyla yani çalışmama şartıyla bu aylıkları ödenmesine imkânı verildi.

Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı

Türkiye'den emekli olan bir kişi yurtdışında da başka işte çalışabiliyor.

Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı

Ancak Türkiye'den borçlanarak emekli olan gurbetçilerin başka ülkede yaşamaları durumunda bir işte çalışmadığını, sosyal yardım almadıklarını belgelemesi gerekiyor.

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