Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti seçim manifestosu, öğrenci, memur, işçi, emekli gibi her kesiminde vatandaşın yüzünü güldüren müjdelerle dolu. Bu kesimlerden biri de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları. Manifesto yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı tanınacağı müjdesini içeriyor. Böylece Avrupa başta olmak üzere 35 ülkede yaşayan, Türkiye'den emekli aylığı alan vatandaşların yurtdışında sigortalı çalışmasının önü açılacak.
04.05.2023 08:15 - Son Güncelleme: 04.05.2023 08:15
Ancak Türkiye'den borçlanarak emekli olan gurbetçilerin başka ülkede yaşamaları durumunda bir işte çalışmadığını, sosyal yardım almadıklarını belgelemesi gerekiyor.