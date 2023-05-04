Temmuz zammının ipuçları geldi! SSK ve Bağ-Kur'luya kademeli formül! 4 aylık oran ne kadar çıktı? Tahminler neyi gösteriyor?
Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammına ilişkin ipucu enflasyon verileri ve tahminleriyle gelirken, bu oranlara bir refah payı da eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaşa göre kademeli zam söz konusu olacak…
04.05.2023 06:57 - Son Güncelleme: 04.05.2023 06:57
Dün açıklanan enflasyon verileriyle bu zam oranları için ipucu gelirken, Temmuz zammına eklenecek artışlar da şekillenmeye başladı.