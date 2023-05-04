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Haberler Ekonomi Temmuz zammının ipuçları geldi! SSK ve Bağ-Kur'luya kademeli formül! 4 aylık oran ne kadar çıktı? Tahminler neyi gösteriyor?

Temmuz zammının ipuçları geldi! SSK ve Bağ-Kur'luya kademeli formül! 4 aylık oran ne kadar çıktı? Tahminler neyi gösteriyor?

Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammına ilişkin ipucu enflasyon verileri ve tahminleriyle gelirken, bu oranlara bir refah payı da eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaşa göre kademeli zam söz konusu olacak&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
04.05.2023 06:57 - Son Güncelleme: 04.05.2023 06:57
Temmuz zammının ipuçları geldi! SSK ve Bağ-Kur’luya kademeli formül! 4 aylık oran ne kadar çıktı? Tahminler neyi gösteriyor?

Milyonlarca memurun ve emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor.

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Temmuz zammının ipuçları geldi! SSK ve Bağ-Kur’luya kademeli formül! 4 aylık oran ne kadar çıktı? Tahminler neyi gösteriyor?

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 6 aylık TÜFE oranında zam, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.

Temmuz zammının ipuçları geldi! SSK ve Bağ-Kur’luya kademeli formül! 4 aylık oran ne kadar çıktı? Tahminler neyi gösteriyor?

Dün açıklanan enflasyon verileriyle bu zam oranları için ipucu gelirken, Temmuz zammına eklenecek artışlar da şekillenmeye başladı.

Temmuz zammının ipuçları geldi! SSK ve Bağ-Kur’luya kademeli formül! 4 aylık oran ne kadar çıktı? Tahminler neyi gösteriyor?

4 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 15.21
Türkiye İstatistik Kurumu, ilk 4 aylık enflasyonu yüzde 15.21 olarak açıkladı.

Temmuz zammının ipuçları geldi! SSK ve Bağ-Kur’luya kademeli formül! 4 aylık oran ne kadar çıktı? Tahminler neyi gösteriyor?

4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.21 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 13.08'e ulaştı.

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