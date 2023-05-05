Hastaneye, bankaya, okula temizlikçi, güvenlikçi, memur, hemşire alınacak! 18-45 yaş, 9300 TL maaşla... İŞKUR farları yaktı kurum dışı alımlar başladı!
İŞKUR alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Mayıs ayının ilk haftasını geride bırakmaya hazırlanırken yeni iş ilanları yayımlandı. Buna göre onlarca kurum dışı alımlar yapılacak. Hastanelere, bankalara, okullara temizlik görevlisi, güvenlik personeli, aşçı, hemşire, bekçi, zabıta ve memur alınacak. Başvuru şartları arasında 18 yaş kıstası bulunuyor. Yani başvuru yapacakların en az 18 yaş ve üzerinde olması gerekiyor. İşte il il başvuru ilanları ve başvuru şartları, ekranı, kontenjanlar...
İŞKUR ilanlarına yenilerini ekledi. Online sitesine giren hemen iş buluyor. En az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabilecek. 8.500 TL ve üstünde maaş veriliyor. Maaşların mesleğe ve tecrübeye göre değiştiğini hemen belirtelim. Peki hangi illerde, hangi mesleklerde, kaç kişi alınacak? İşte 4 Mayıs İŞKUR güncel kurum dışı iş ilanları...
İŞKUR KURUM DIŞI İŞ İLANLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir, Sakarya, Ankara başta olmak üzere onlarca ilde kurum dışı iş ilanları yayımlandı. Yüksek maaşla çalışmak isteyenlere müjde! Yukarıdaki linkten il il kurum dışı iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.
İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR Mayıs ayı itibariyle temizlik personeli, güvenlik görevlisi, aşçı, hemşire alımları yapıyor. Yukarıdaki linkten tüm açık iş ilanlarını ve başvuru şartlarını görüntüleyebilirsiniz.
İŞKUR KAYIT
İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.
İŞKUR internet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için Tıklayınız
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.