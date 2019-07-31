Yurt dışında yaşayıp Türkiye'de emekli olmak isteyenler dikkat! "Avantajlı emeklilikte" son gün bugün!
Yurt dışında yaşayıp Türkiye'de emekli olmak isteyenler dikkat! Yurt dışında yaşayanlar için borçlanarak emekli olmanın şartları değişti. Yeni emeklilik uygulaması 1 Ağustos'ta başlıyor ve prim ödeme gün sayısı, borçlanma miktarı artıyor. 31 Temmuz akşamına kadar başvuranlar ise eski emeklilik sistemine göre emekli olma hakkını elde edecek. İşte emeklilik hayalleri kuranlar için 10 soruda yurt dışı emeklilik sistemi...
31.07.2019 09:37
- Son Güncelleme: 31.07.2019 09:37
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