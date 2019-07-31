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Yurt dışında yaşayıp Türkiye'de emekli olmak isteyenler dikkat! "Avantajlı emeklilikte" son gün bugün!

Yurt dışında yaşayıp Türkiye'de emekli olmak isteyenler dikkat! Yurt dışında yaşayanlar için borçlanarak emekli olmanın şartları değişti. Yeni emeklilik uygulaması 1 Ağustos'ta başlıyor ve prim ödeme gün sayısı, borçlanma miktarı artıyor. 31 Temmuz akşamına kadar başvuranlar ise eski emeklilik sistemine göre emekli olma hakkını elde edecek. İşte emeklilik hayalleri kuranlar için 10 soruda yurt dışı emeklilik sistemi...

31.07.2019 09:37 - Son Güncelleme: 31.07.2019 09:37
Yurt dışında yaşayıp Türkiye'de emekli olmak isteyenler dikkat! Avantajlı emeklilikte son gün bugün!

Yurt dışında yaşayanlar için borçlanarak emekli olmanın şartları değişti. Yeni uygulama 1 Ağustos'ta başlıyor ve prim ödeme gün sayısı, borçlanma miktarı artıyor. 31 Temmuz akşamına kadar başvuranlar ise eski sisteme göre emekli olma hakkını elde edecek.

Yurt dışında yaşayıp Türkiye'de emekli olmak isteyenler dikkat! Avantajlı emeklilikte son gün bugün!

1) Yurtdışı borçlanması için 31 Temmuz tarihi neden önemli?
Bu tarihe kadar başvuranlar, yurtdışı borçlanmalarını eski sisteme göre yapabilecek ve hem daha düşük prim ödeyerek, hem de daha kısa sürede borçlanma şartlarından yararlanarak, emekli olabilecek.

Yurt dışında yaşayıp Türkiye'de emekli olmak isteyenler dikkat! Avantajlı emeklilikte son gün bugün!

2) 31 Temmuz'dan önce borçlanma şartları neydi?
Bugün için yurt dışı borçlanması yapanlar SSK, Bağ-Kur üzerinden, yani istedikleri kurum üzerinden emeklilik hakkı elde edebiliyorlar.

Yurt dışında yaşayıp Türkiye'de emekli olmak isteyenler dikkat! Avantajlı emeklilikte son gün bugün!

Borçlanma süresi ise, asgari borçlanma gün sayısı 3.600 ve 5.000 gün olarak gerçekleşiyor. Borçlanma tutarı ise bugün için, yani 31 Temmuz'a kadar asgari ücretin yüzde 32'si.

Yurt dışında yaşayıp Türkiye'de emekli olmak isteyenler dikkat! Avantajlı emeklilikte son gün bugün!

3) 31 Temmuz'a kadar başvuranlar hangi haklardan yararlanacak?
Bu tarihe kadar yurtdışı borçlanması için başvuranlar eski sistem üzerinden borçlanarak, emekli olmaya hak kazanacak. SSK, diğer adıyla da 4/A üzerinden borçlanıp, emekli olabilecekler.

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