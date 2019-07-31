Yurt dışında yaşayıp Türkiye'de emekli olmak isteyenler dikkat! "Avantajlı emeklilikte" son gün bugün!

1) Yurtdışı borçlanması için 31 Temmuz tarihi neden önemli?

Bu tarihe kadar başvuranlar, yurtdışı borçlanmalarını eski sisteme göre yapabilecek ve hem daha düşük prim ödeyerek, hem de daha kısa sürede borçlanma şartlarından yararlanarak, emekli olabilecek.