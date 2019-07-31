Milyonları ilgilendiriyor! İzne çıkmadan önce bu habere dikkat | Kimler yıllık izin kullanabilir?

Milyonlarca işçi yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil yapmak için yıllık izinlerini kullanmaya başladı. Yıllık izin kullanmadan önce işçiler bu durum ile ilgili birçok soruya da cevap arıyor. Yıllık izin hakederi olan işçiler; izin süresinin nasıl hesaplandığını merak ediyor. Peki kimler yıllık izin kullanabilir? Yıllık izin süresi nasıl hesaplanır? Kullanılmayan yıllık izinler yanar mı? Yıllık izin süresinin parası alınır mı? Yıllık izinler bölünebilir mi? İşte yıllık izinler ile ilgili merak edilenler...

31.07.2019 09:15 - Son Güncelleme: 31.07.2019 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





