Milyonları ilgilendiriyor! İzne çıkmadan önce bu habere dikkat | Kimler yıllık izin kullanabilir?
Milyonlarca işçi yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil yapmak için yıllık izinlerini kullanmaya başladı. Yıllık izin kullanmadan önce işçiler bu durum ile ilgili birçok soruya da cevap arıyor. Yıllık izin hakederi olan işçiler; izin süresinin nasıl hesaplandığını merak ediyor. Peki kimler yıllık izin kullanabilir? Yıllık izin süresi nasıl hesaplanır? Kullanılmayan yıllık izinler yanar mı? Yıllık izin süresinin parası alınır mı? Yıllık izinler bölünebilir mi? İşte yıllık izinler ile ilgili merak edilenler...
Ülkemizin sahil bölgeleri şu sıralar yerli ve yabancı turistle dolup taşıyor. Sıcak yaz günleri tatil hareketliliğiyle geçiyor. Çalışanlar yıllık izinlerini kullanma telaşına düşmüş durumda. Yeni işe girmiş olanlar da kara kara düşünmeye başladı. İzinler konusunda pek çok soru geliyor. İşte işçilerin izin haklarıyla ilgili merak edilenler:
KİMLER İZİN KULLANABİLİR?
Tüm çalışanların senelik izin hakkı vazgeçilmez bir hak. İşçilerin yıllık izin için en az 1 yıl çalışmaları gerekiyor. 1-5 yıl arası çalışanlar 14 gün, 5-15 yıl arası 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası 26 gün izne hak kazanıyor. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor.