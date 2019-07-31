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Milyonları ilgilendiriyor! İzne çıkmadan önce bu habere dikkat | Kimler yıllık izin kullanabilir?

Milyonlarca işçi yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil yapmak için yıllık izinlerini kullanmaya başladı. Yıllık izin kullanmadan önce işçiler bu durum ile ilgili birçok soruya da cevap arıyor. Yıllık izin hakederi olan işçiler; izin süresinin nasıl hesaplandığını merak ediyor. Peki kimler yıllık izin kullanabilir? Yıllık izin süresi nasıl hesaplanır? Kullanılmayan yıllık izinler yanar mı? Yıllık izin süresinin parası alınır mı? Yıllık izinler bölünebilir mi? İşte yıllık izinler ile ilgili merak edilenler...

31.07.2019 09:15 - Son Güncelleme: 31.07.2019 09:15
Milyonları ilgilendiriyor! İzne çıkmadan önce bu habere dikkat | Kimler yıllık izin kullanabilir?

Ülkemizin sahil bölgeleri şu sıralar yerli ve yabancı turistle dolup taşıyor. Sıcak yaz günleri tatil hareketliliğiyle geçiyor. Çalışanlar yıllık izinlerini kullanma telaşına düşmüş durumda. Yeni işe girmiş olanlar da kara kara düşünmeye başladı. İzinler konusunda pek çok soru geliyor. İşte işçilerin izin haklarıyla ilgili merak edilenler:

Milyonları ilgilendiriyor! İzne çıkmadan önce bu habere dikkat | Kimler yıllık izin kullanabilir?

KİMLER İZİN KULLANABİLİR?
Tüm çalışanların senelik izin hakkı vazgeçilmez bir hak. İşçilerin yıllık izin için en az 1 yıl çalışmaları gerekiyor. 1-5 yıl arası çalışanlar 14 gün, 5-15 yıl arası 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası 26 gün izne hak kazanıyor. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor.

Milyonları ilgilendiriyor! İzne çıkmadan önce bu habere dikkat | Kimler yıllık izin kullanabilir?

1 YILINI DOLDURMAYAN İZİN YAPAMAZ MI?
Yasa gereği 1 yılını doldurmayan bir çalışan yıllık izin kullanamıyor. Fakat, işveren isterse işçilerine 1 yıl dolduktan sonra hak edeceği izin günlerini avans olarak kullandırabilir. Burada iznin tamamı da bir bölümü de kullandırılabilir.

Milyonları ilgilendiriyor! İzne çıkmadan önce bu habere dikkat | Kimler yıllık izin kullanabilir?

1 YILLIK SÜRE NASIL HESAPLANIYOR?
Yıllık izin için gerekli 1 yıl hesaplanırken işyerinde bulunulan tüm zamanlar dikkate alınır. Yani deneme süresi de bu 1 yıla dahil edilir. Doğum izni gibi yasal izinler de 1 yıllık süre hesabına katılır.

Milyonları ilgilendiriyor! İzne çıkmadan önce bu habere dikkat | Kimler yıllık izin kullanabilir?

YARI ZAMANLI ÇALIŞANLARIN İZİNLERİ NASIL HESAPLANIR?
Bu kişilerin 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanır. Çalışmadıkları günler de bu hesabın içindedir.

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