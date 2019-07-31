Zigana Tüneli’nde yüzde 63 seviyesine ulaşıldı! Tamamlandığından Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak
Zigana Tüneli'nde yüzde 63 seviyesine ulaşıldı. Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplamda 17 bin 938 metrelik kazı çalışması yapıldı. Yeni Zigana Tüneli mevcut tünele göre yaklaşık 560 metre daha düşük kottan geçerek yolun yaklaşık 8 kilometre kısaltılacak. Zigana Tüneli tamamlandığında 90 kilometre ve arabayla 1,5 saat olan güzergah 11 kilometre kısalarak 79 kilometreye ve 45 dakikaya düşecek. Tamamlandığından Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak.
Bittiğinde Türkiye'nin en uzun 1., dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplamda 17 bin 938 metrelik kazı çalışması yapıldı.
İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli'nin ardından toplam 29 kilometrelik 2. Zigana Tüneli'nin Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başar köyünden başlayan tünel kazı çalışmalarının Gümüşhane bölümü ise Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkisinde sürdürülüyor.
Kültürel ve sosyal açıdan çok önemli bir konumda olan 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunun, bölünmüş yol standartlarına çıkartılması, mevcut yol geometresinin 2x2 şeritli yol haline getirilmesi ve mevcut tünele göre yaklaşık 560 metre daha düşük kottan geçerek yolun yaklaşık 8 kilometre kısaltılacak.
Gümüşhane yönünden sol tüp 4 bin 514 metre, sağ tüp 4 bin 482 metre ile toplamda 8 bin 996 metre ilerleme sağlanırken, her iki tüpte toplamda 17 bin 938 metre ile kazı çalışması yüzde 60 oranında tamamlandı. Gümüşhane yönünden 4 bin 579 metre, Trabzon yönünden 4 bin 140 metre olmak üzere toplamda 8 bin 719 metre ile yüzde 30 oranında kaplama betonu imalatı yapıldı.