Zigana Tüneli’nde yüzde 63 seviyesine ulaşıldı! Tamamlandığından Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak

Gümüşhane yönünden sol tüp 4 bin 514 metre, sağ tüp 4 bin 482 metre ile toplamda 8 bin 996 metre ilerleme sağlanırken, her iki tüpte toplamda 17 bin 938 metre ile kazı çalışması yüzde 60 oranında tamamlandı. Gümüşhane yönünden 4 bin 579 metre, Trabzon yönünden 4 bin 140 metre olmak üzere toplamda 8 bin 719 metre ile yüzde 30 oranında kaplama betonu imalatı yapıldı.



