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Zigana Tüneli’nde yüzde 63 seviyesine ulaşıldı! Tamamlandığından Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak

Zigana Tüneli'nde yüzde 63 seviyesine ulaşıldı. Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplamda 17 bin 938 metrelik kazı çalışması yapıldı. Yeni Zigana Tüneli mevcut tünele göre yaklaşık 560 metre daha düşük kottan geçerek yolun yaklaşık 8 kilometre kısaltılacak. Zigana Tüneli tamamlandığında 90 kilometre ve arabayla 1,5 saat olan güzergah 11 kilometre kısalarak 79 kilometreye ve 45 dakikaya düşecek. Tamamlandığından Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak.

31.07.2019 11:23 - Son Güncelleme: 31.07.2019 11:24
Zigana Tüneli’nde yüzde 63 seviyesine ulaşıldı! Tamamlandığından Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en uzun 1., dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplamda 17 bin 938 metrelik kazı çalışması yapıldı.
İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli'nin ardından toplam 29 kilometrelik 2. Zigana Tüneli'nin Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başar köyünden başlayan tünel kazı çalışmalarının Gümüşhane bölümü ise Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkisinde sürdürülüyor.

Zigana Tüneli’nde yüzde 63 seviyesine ulaşıldı! Tamamlandığından Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak

2x14.5 kilometrelik çift tüplü Yeni Zigana Tüneli, bağlantı yolları ile birlikte 15.1 kilometrelik yeni güzergah projesi olarak belirlendi.

Zigana Tüneli’nde yüzde 63 seviyesine ulaşıldı! Tamamlandığından Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak

Kültürel ve sosyal açıdan çok önemli bir konumda olan 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunun, bölünmüş yol standartlarına çıkartılması, mevcut yol geometresinin 2x2 şeritli yol haline getirilmesi ve mevcut tünele göre yaklaşık 560 metre daha düşük kottan geçerek yolun yaklaşık 8 kilometre kısaltılacak.

Zigana Tüneli’nde yüzde 63 seviyesine ulaşıldı! Tamamlandığından Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak

Uluslararası karayolu ulaşımının daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkı sağlayacak olan tünelde devam eden yapım çalışmalarında Trabzon yönünde sol tüp 4 bin 536 metre, sağ tüp 4 bin 406 metre ile toplamda 8 bin 942 metreye ulaşıldı.

Zigana Tüneli’nde yüzde 63 seviyesine ulaşıldı! Tamamlandığından Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak

Gümüşhane yönünden sol tüp 4 bin 514 metre, sağ tüp 4 bin 482 metre ile toplamda 8 bin 996 metre ilerleme sağlanırken, her iki tüpte toplamda 17 bin 938 metre ile kazı çalışması yüzde 60 oranında tamamlandı. Gümüşhane yönünden 4 bin 579 metre, Trabzon yönünden 4 bin 140 metre olmak üzere toplamda 8 bin 719 metre ile yüzde 30 oranında kaplama betonu imalatı yapıldı.

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