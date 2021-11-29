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Haberler Ekonomi Yurt dışında kariyer isteyenler yaşadı! 2.900 Euro maaş ile çalışma şansı! Almanya, Katar, Kanada, Finlandiya işçi alımı yapıyor…

Yurt dışında kariyer isteyenler yaşadı! 2.900 Euro maaş ile çalışma şansı! Almanya, Katar, Kanada, Finlandiya işçi alımı yapıyor…

Kariyerini yurt dışında devam ettirmek isteyen, orada yaşamayı ve şimdiki durumundan daha fazla para kazanmayı isteyenler güncel iş ilanlarını yakından takip ediyor. Kanada, Almanya, Katar, Finlandiya gibi ülkeler nitelikli ve niteliksiz işçi alımı yapıyor ve hangi meslekler için istihdam yapılacağı, aranılan şartların neler olduğu gibi bilgiler merak ediliyır. 2.900 Euro maaş ile yurt dışında iş fırsatı elde edebilirsiniz. Ülkeler işçi sıkıntısını bu şekilde çözmek isterken yüksek masala çalışmak isteyen vatandaşlar da bu durumdan oldukça memnun. İşte ayrıntılar!

29.11.2021 06:53 - Son Güncelleme: 29.11.2021 06:53
Yurt dışında kariyer hedefleyenlere müjde! 2.900 Euro maaş ile iş fırsatını yakalayın! Kanada, Almanya, Katar, Finlandiya…

Kanada, Almanya, Finlandiya ve Katar gibi ülkeler işçi açığını kapatmak için yurt dışından işçi alımları yapıyor. 2.900 Euro maaş ile iş fırsatını kaçırmak istemeyenler hangi meslekler için, hangi şartlarda eleme arayışının olduğunu merak ederek sıklıkla araştırıyor. Yurt dışında kariyer hedefleyen ve yüksek maaşlarda çalışmak isteyenler güncel ilanları yakından takip ediyor. Yurtdışı kariyer fırsatı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

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Yurt dışında kariyer hedefleyenlere müjde! 2.900 Euro maaş ile iş fırsatını yakalayın! Kanada, Almanya, Katar, Finlandiya…

1 MİLYONDAN FAZLA İŞÇİ ALIMI

Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde işçi açığı başladı. Bunun üzerine birçok ülke işçi alım ilanları yayınlıyor. Kanada'nın ardından Almanya ve Finlandiya da işçi alacağını duyurdu. Üç ülkenin toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı yapacağı açıklandı.

Yurt dışında kariyer hedefleyenlere müjde! 2.900 Euro maaş ile iş fırsatını yakalayın! Kanada, Almanya, Katar, Finlandiya…

İLK SIRADA KANADA VAR!

Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya da 30 bin işçi alacak. Kanada'da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia. Sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü ikinci sırada.

Yurt dışında kariyer hedefleyenlere müjde! 2.900 Euro maaş ile iş fırsatını yakalayın! Kanada, Almanya, Katar, Finlandiya…

Kanada'da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor. Finlandiya da işçiye ihtiyaç duyan ülkelerden biri. Belli bir oranda göç kabul edilen ülkede işçi ihtiyacı 30 bin seviyelerinde.

Yurt dışında kariyer hedefleyenlere müjde! 2.900 Euro maaş ile iş fırsatını yakalayın! Kanada, Almanya, Katar, Finlandiya…

Sağlıkçılar, metal işçileri, bilişim ve denizcilik alanında uzman kişiler aranıyor. İşçilere en az 2300 euro, yani 25 bin TL verilecek. Finlandiya'daki iş başvuruları şirketler üzerinden gerçekleşecek.

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