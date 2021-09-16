Yürekleri öyle bir hoplatacak ki duyan öylece kalakalıyor! Altın fiyatları artık en dip seviyeleri görebilir! Şimdi son bir kez...
Bir süredir gram altın 480 lira seviyelerinde gezinirken yatırımcıların kafası karıştı. Altın fiyatlarında yaşanan peş peşe düşüş ve yükselişle birlikte sonunda fiyatlar belirli seyirlerde dolanmaya başladı. Uzmanlar bu doğrultuda ons altın fiyatında 1800 doların psikolojik destek sınırı olduğunu ifade ediyor. Ons fiyatları uzun bir sürenin ardından ilk defa 1787 dolar seviyelerine geriledi. Çeyrek, gram, tam ve yarım altın yatırımı olanlar ise gelecek günlerde kendilerini nelerin beklediğini merak ederek uzmanların piyasalara dair yaptığı yorumları sık sık incelemek istiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki güncel durumla ilgili analizlerini yatırımcılara aktardı.
Yürekleri öyle bir hoplatacak ki duyan öylece kalakalıyor! Altın fiyatları artık en dip seviyeleri görebilir! Şimdi son bir kez... 2021 yılının sonlarına adım adım yaklaşılırken küresel piyasalarda altın fiyatları için kritik olacak gelişmeler peşi sıra açıklanacak. Fiyatların düşüş yönüne mi, yükseliş yönüne mi hareket edeceği akıllardaki yerini koruyor. Gram, çeyrek altın ya da bilezik yatırımı olan vatandaşlar ise altın fiyatlarında neler olacağını merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Eylül ayının sonlarına doğru fiyatlarda beklenen seviyeleri ve analizlerini yatırımcılarla paylaştı.
ONS ALTIN İÇİN 1800 DOLAR SEVİYESİ
ABD açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın fiyatları için bir toparlanma söz konusu olduğunu belirten İslam Memiş, "Bununla beraber kar satışları da gördük. Bu hafta 1780-1830 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Ons altın 1800 dolar seviyesinden uzaklaşmak istemiyor" dedi.