Yürekleri öyle bir hoplatacak ki duyan öylece kalakalıyor! Altın fiyatları artık en dip seviyeleri görebilir! Şimdi son bir kez... 2021 yılının sonlarına adım adım yaklaşılırken küresel piyasalarda altın fiyatları için kritik olacak gelişmeler peşi sıra açıklanacak. Fiyatların düşüş yönüne mi, yükseliş yönüne mi hareket edeceği akıllardaki yerini koruyor. Gram, çeyrek altın ya da bilezik yatırımı olan vatandaşlar ise altın fiyatlarında neler olacağını merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Eylül ayının sonlarına doğru fiyatlarda beklenen seviyeleri ve analizlerini yatırımcılarla paylaştı.