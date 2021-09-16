Carrefoursa’da fırsatlar başladı! Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 16 Eylül’de bütçeye dost fiyatlar sizleri bekliyor!
Sevilen ve sıklıkla ziyaret edilen marketlerden biri olan Carrefoursa şubelerinde yeni bir kampanya başladı ve 16-29 Eylül tarihleri arasında satışta olacak. Yaza veda ederken dondurmalarda dikkat çeken fırsatların yanı sıra diğer gıda ve evinizi mis gibi yapacak temizlik ürünlerinde indirimler var. Carrefoursa'da ayakkabıdan kıyafete, özellikle televizyon ve telefon çeşitlerinden bisiklete bütçeye dost fiyatlar sizleri bekliyor. Güncel Carrefoursa'da aktüel kataloğu haberimizden inceleyebilirsiniz.
16.09.2021 15:19
- Son Güncelleme: 16.09.2021 15:19
Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 16 Eylül yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen araştırılmaya başlandı. 29 Eylül tarihine kadar çeşitli kategorilerdeki ürünlerdeki kampanyalar ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatla satın alabilirsiniz. Evinize en yakın Carrefoursa şubesine gitmeden önce alacaklarını belirlemek isteyenler için kataloğa haberimizde yer verdik. İşte Carrefoursa katalogtaki indirimler…