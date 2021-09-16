Carrefoursa’da fırsatlar başladı! Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 16 Eylül’de bütçeye dost fiyatlar sizleri bekliyor!

Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 16 Eylül yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen araştırılmaya başlandı. 29 Eylül tarihine kadar çeşitli kategorilerdeki ürünlerdeki kampanyalar ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatla satın alabilirsiniz. Evinize en yakın Carrefoursa şubesine gitmeden önce alacaklarını belirlemek isteyenler için kataloğa haberimizde yer verdik. İşte Carrefoursa katalogtaki indirimler…