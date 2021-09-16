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İşte yeni ekonomi paketinin ayrıntıları! Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor

AK Parti, vergi muafiyeti de içeren önemli bir kanun teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Teklifte, yüz binlerce küçük esnafı yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler var. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni kanun teklifine göre, yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan esnaf, gelir vergisinden muaf olacak. İşte yeni ekonomi paketinin ayrıntıları...

16.09.2021 17:12 - Son Güncelleme: 16.09.2021 17:48
İşte yeni ekonomi paketinin ayrıntıları! Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz mart ayında ekonomi reform paketini açıklamış; pakette 850 bin esnafı ilgilendiren bir vergi muafiyeti düzenlemesinin bulunduğunu anlatmıştı.

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İşte yeni ekonomi paketinin ayrıntıları! Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor

AK Parti, 55-56 maddelik yeni yasal düzenleme üzerindeki çalışmalarında sona geldi. MHP ile son şekli verilerek Meclis'e sunulacak teklif, önümüzdeki ay Genel Kurul'da ilk görüşülecek gündem maddelerinden biri olacak. Teklifteki bazı önemli düzenlemeler şöyle:

İşte yeni ekonomi paketinin ayrıntıları! Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor

ARA ELEMAN DESTEĞİNİ DEVLET ÜSTLENECEK
Meslek liselerinin ara eleman yetiştirmesi teşvik edilecek. Mevcut durumda meslek liselerinde okuyan öğrencilere işyeri stajlarında 767 TL aylık destek ödemesi yapılıyor. Bu rakamın üçte birini işveren ödüyor. Yeni düzenleme ile işverenin ödediği destek miktarını devlet karşılayacak. Ayrıca işverenler, kalfalık stajında yaptıkları üçte ikilik destek ödemesinden de muaf tutulacak. Bu ödemeyi de işveren yerine devlet yapacak. Düzenleme, 160 bin civarında meslek lisesi öğrencisini ilgilendiriyor.

İşte yeni ekonomi paketinin ayrıntıları! Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor

ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ
Küçük esnafa vergiden muafiyet getiriliyor. Milliyet'in haberine göre yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan ve basit usulle defter tutan yaklaşık 850 bin esnaf, gelir vergisinden muaf tutulacak. Berber, kuaför, terzi gibi küçük esnaf, defter tutmaya devam edecek.

İşte yeni ekonomi paketinin ayrıntıları! Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor

Youtuber'ların videoların arasına alınan reklamlardan kazandığı pay, artık kaynağından kesinti yapılarak vergilendirilecek. Yani vergi mükellefi Youtuber; vergi sorumlusu ise banka olacak.

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