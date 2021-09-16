İşte yeni ekonomi paketinin ayrıntıları! Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor
AK Parti, vergi muafiyeti de içeren önemli bir kanun teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Teklifte, yüz binlerce küçük esnafı yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler var. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni kanun teklifine göre, yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan esnaf, gelir vergisinden muaf olacak. İşte yeni ekonomi paketinin ayrıntıları...
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz mart ayında ekonomi reform paketini açıklamış; pakette 850 bin esnafı ilgilendiren bir vergi muafiyeti düzenlemesinin bulunduğunu anlatmıştı.
AK Parti, 55-56 maddelik yeni yasal düzenleme üzerindeki çalışmalarında sona geldi. MHP ile son şekli verilerek Meclis'e sunulacak teklif, önümüzdeki ay Genel Kurul'da ilk görüşülecek gündem maddelerinden biri olacak. Teklifteki bazı önemli düzenlemeler şöyle:
ARA ELEMAN DESTEĞİNİ DEVLET ÜSTLENECEK
Meslek liselerinin ara eleman yetiştirmesi teşvik edilecek. Mevcut durumda meslek liselerinde okuyan öğrencilere işyeri stajlarında 767 TL aylık destek ödemesi yapılıyor. Bu rakamın üçte birini işveren ödüyor. Yeni düzenleme ile işverenin ödediği destek miktarını devlet karşılayacak. Ayrıca işverenler, kalfalık stajında yaptıkları üçte ikilik destek ödemesinden de muaf tutulacak. Bu ödemeyi de işveren yerine devlet yapacak. Düzenleme, 160 bin civarında meslek lisesi öğrencisini ilgilendiriyor.