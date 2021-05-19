Yüreklere su serpti! Vatandaşı mest etti! Kredi, kredi kartı ve genel borcu olanlara son dakika müthiş haber!

Koronavirüs, geçen yıl mart ayından itibaren Türkiye'de etkisini sürdürüyor. Bu dönemde birçok sektör zarar gördü. Çoğu işyeri ya kapalı ya da yarı açık kaldı. Alınan bilgiye göre hükümet, gelen talepler doğrultusunda yeni bir yapılandırma düzenlenmesi için düğmeye bastı. Bu kapsamda hazırlanan teklifin kısa sürede Meclis'e sunulması ve haziran ayı başına kadar yasalaşması bekleniyor. Yeni yasaya göre; vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Başvurular 31 Ağustos 2021'e kadar sürecek. İlk ödeme Eylül 2021 sonunda yapılacak. Bu yapılandırma da geçen yılki yapılandırmaya benzer şekilde hazırlandı.