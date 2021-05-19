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Yüreklere su serpti! Vatandaşı mest etti! Kredi, kredi kartı ve genel borcu olanlara son dakika müthiş haber!

Peş peşe açıklandı! Vatandaşlar oldıkça sevindi. Milyonları ilgilendiriyor! Ekonomik olarak kayıplar arttı, gelirler azaldı. Devlet, imkanları doğrultusunda hızlı adımlarla kredi genişlemesinden hibe desteğine kadar birçok önlemi devreye aldı. Alınan önlemlerin arasında toplamda 500 milyar lirayı bulan vergi, sigorta prim ve idari cezaların yapılandırılması da bulunuyor. Yeni yasaya göre; vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Başvurular 31 Ağustos 2021'e kadar sürecek. İlk ödeme Eylül 2021 sonunda yapılacak. Bu yapılandırma da geçen yılki yapılandırmaya benzer şekilde hazırlandı.

19.05.2021 08:11 - Son Güncelleme: 19.05.2021 08:11
Yüreklere su serpti! Vatandaşı mest etti! Kredi, kredi kartı ve genel borcu olanlara son dakika müthiş haber!

Koronavirüs, geçen yıl mart ayından itibaren Türkiye'de etkisini sürdürüyor. Bu dönemde birçok sektör zarar gördü. Çoğu işyeri ya kapalı ya da yarı açık kaldı. Alınan bilgiye göre hükümet, gelen talepler doğrultusunda yeni bir yapılandırma düzenlenmesi için düğmeye bastı. Bu kapsamda hazırlanan teklifin kısa sürede Meclis'e sunulması ve haziran ayı başına kadar yasalaşması bekleniyor. Yeni yasaya göre; vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Başvurular 31 Ağustos 2021'e kadar sürecek. İlk ödeme Eylül 2021 sonunda yapılacak. Bu yapılandırma da geçen yılki yapılandırmaya benzer şekilde hazırlandı.

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Yüreklere su serpti! Vatandaşı mest etti! Kredi, kredi kartı ve genel borcu olanlara son dakika müthiş haber!

HAZİRANA KADAR DEVREDE

Ancak gelinen noktada yapılandırmadan yararlanan vatandaş dahi taksitlerini ödeyemez duruma düştü. Taksitleri zamanında ödeyemediği için hak kaybı yaşayanlar da oldu.

Yüreklere su serpti! Vatandaşı mest etti! Kredi, kredi kartı ve genel borcu olanlara son dakika müthiş haber!

Alınan bilgiye göre hükümet, gelen talepler doğrultusunda yeni bir yapılandırma düzenlenmesi için düğmeye bastı. Bu kapsamda hazırlanan teklifin kısa sürede Meclis'e sunulması ve haziran ayı başına kadar yasalaşması bekleniyor.

Yüreklere su serpti! Vatandaşı mest etti! Kredi, kredi kartı ve genel borcu olanlara son dakika müthiş haber!

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Düzenlemede özellikle şirketleri rahatlatacak maddelerin olduğu ifade ediliyor. Peki torba yasa teklifinde neler var?

Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması.

İhtilaflı alacakların tasfiyesi.

Yüreklere su serpti! Vatandaşı mest etti! Kredi, kredi kartı ve genel borcu olanlara son dakika müthiş haber!

Matrah ve vergi artırımı.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi.

Şirket aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi düzenlemeleri yer alıyor