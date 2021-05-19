Altın yatırımcılarına son dakika en büyük şok! Çeyrek altın fiyatları düşüyor ama el yakmaya devam ediyor! Büyük bir ilk yaşandı
Peş peşe açıklandı. Büyük bir ilk yaşandı. Alım ve satım operasyonlarının bütün kapanma sürecinin bitmesiyle beraber çoğalacağından dolayı bir hayli bilirkişi, altın maliyetlerinin düşeceği doğrultusunda hipotezlerini öne sürmüştü. Bütün kapanmanın ardından ise altın maliyetlerinde çok düşük dahi olsa bir düşüş yaşandı. Dolar ve Euro gibi para birimlerinden de etkilenen altın fiyatlarının ne kadar olduğu ise dikkatleri üzerine çekti. Gram altın, dolar/TL kurunun geçen haftayı yüzde 2 civarında yükselişle kapatması ve küresel altın fiyatlarındaki genel yükselişle birlikte 500 TL'nin üzerine çıkarak 6 ayın zirvesine oturdu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?
Milyonlarca vatandaşın en merak ettiği konuların başında güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğu geliyor. Her gün farklı bir şekilde ilerleyen altın fiyatlarının son hali ise her ne kadar düşmüş olarak görülse bile vatandaş yine almakta zorluk çekiyor. Düşüş yaşamasına rağmen el yakmaya devam eden altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki düşüş ve perakende satışlarındaki duraksamayla 10 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyede bulunurken, gram altın 500 TL'nin üzerinde. Altın, ABD tahvil faizlerindeki düşüş ve perakende satışlarındaki duraksamayla 10 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL 'deki yükseliş ile birlikte 500 TL'nin üzerini gördü.
Ons altın fiyatı
Ons altın, geçen hafta açıklanan ABD enflasyon verisi öncesinde 1.810 dolara kadar geriledikten sonra beklentilerden yüksek gelen enflasyon verisiyle 1.853 dolara kadar yükseldi. Yeni haftaya 10 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyede başlayan ons altın, geçen haftayı yüzde 0,66 yükselişle kapattı.
Gram altın fiyatı
Gram altın, dolar/TL kurunun geçen haftayı yüzde 2 civarında yükselişle kapatması ve küresel altın fiyatlarındaki genel yükselişle birlikte 500 TL'nin üzerine çıkarak 6 ayın zirvesinde bulunuyor. Geçen hafta yüzde 3'ten fazla yükseliş kaydeden gram altın, yeni haftaya 502 TL civarında başladı.