Altın yatırımcılarına son dakika en büyük şok! Çeyrek altın fiyatları düşüyor ama el yakmaya devam ediyor! Büyük bir ilk yaşandı

Milyonlarca vatandaşın en merak ettiği konuların başında güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğu geliyor. Her gün farklı bir şekilde ilerleyen altın fiyatlarının son hali ise her ne kadar düşmüş olarak görülse bile vatandaş yine almakta zorluk çekiyor. Düşüş yaşamasına rağmen el yakmaya devam eden altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki düşüş ve perakende satışlarındaki duraksamayla 10 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyede bulunurken, gram altın 500 TL'nin üzerinde. Altın, ABD tahvil faizlerindeki düşüş ve perakende satışlarındaki duraksamayla 10 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL 'deki yükseliş ile birlikte 500 TL'nin üzerini gördü.