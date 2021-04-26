Yüksekten bozduranlar yandı, bugün uçtu! öyle bir hale geldi ki; milyoner edebilir! Altın yatırımcılarını ters düz eden haber!
Peş peşe açıklandı! Altın yatırımcılarını ters düz eden haber! Altın maliyetlerinde süre gelen değişimler, hem yatırımcılar hem de ilgilenen vatandaşlar tarafından sıkça inceleniyor. 460 TL seviyesinden başlayan 24 ayar külçe altının gram maliyeti yükselişle devam etti ve günü yüksek seviyesinden bitirdi. Piyasaların kapalı olduğu resmi tatil gününde ve bugün güncel fiyatlar araştırılıyor. Perşembe günü İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanış saatinde çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.164,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 477,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları
Yüksekten bozduranlar yandı, bugün uçtu! öyle bir hale geldi ki; milyoner edebilir! Hafta sonunun ilk saatlerinde altın fiyatları, büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapanlar tarafından merak ediliyor. Son kapanışta altın piyasasında, en düşük 470 bin lirayı, en yüksek ise 479 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 473 bin 950 liradan tamamlamıştı. İç piyasada, gram altın 475 liraya, çeyrek altın 783 liraya, Cumhuriyet altını da 3,121 liraya gerilemişti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,06 artışla 477,20 liradan tamamlamıştı. İşte 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,06 artışla 477,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.164,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 477,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 473 BİN 950 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 950 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 470 bin lirayı, en yüksek ise 479 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 473 bin 950 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 801 milyon 729 bin 803,34 lira, işlem miktarı ise 1.714,41 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 812 milyon 543 bin 720,72 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ, PETROL YATAY
Dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki düşüşün güvenli liman yatırım araçlarına olan talebi artırmasıyla 1,797.92 dolara kadar yükselen yükselen altının ons fiyatı, gelen satışlarla 1,780 dolar düzeyine geriledi.
Dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı Hindistan'da artan Covid-19 vakalarının talep üzerinde baskı yaratacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatları da yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.89 artışla 64.92 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.00 düşüşle 61.60 dolar,
- altın yüzde 0.67 düşüşle 1,781.78 dolar,
- gümüş yüzde 1.45 düşüşle 26.16 dolar,
- bakır yüzde 1.78 artışla 9.950.00 dolar,
- platin yüzde 0.48 düşüşle 1,211.44 dolar,
- paladyum yüzde 1.40 düşüşle 2,838.15 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada, gram altın 475 liraya, çeyrek altın 783 liraya, Cumhuriyet altını da 3,121 liraya geriledi.