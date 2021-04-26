Yüksekten bozduranlar yandı, bugün uçtu! öyle bir hale geldi ki; milyoner edebilir! Altın yatırımcılarını ters düz eden haber!

Peş peşe açıklandı! Altın yatırımcılarını ters düz eden haber! Altın maliyetlerinde süre gelen değişimler, hem yatırımcılar hem de ilgilenen vatandaşlar tarafından sıkça inceleniyor. 460 TL seviyesinden başlayan 24 ayar külçe altının gram maliyeti yükselişle devam etti ve günü yüksek seviyesinden bitirdi. Piyasaların kapalı olduğu resmi tatil gününde ve bugün güncel fiyatlar araştırılıyor. Perşembe günü İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanış saatinde çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.164,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 477,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları

26.04.2021 08:43 - Son Güncelleme: 26.04.2021 08:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





