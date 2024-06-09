SSK, Bağ-Kur'luya 3-3 ikramiye ile 15.103 TL maaş yolda! Emekliye %25.86 zam hesabı yapıldı! 10.000, 11.450 TL alanlar temmuzda...

Emekliler için Temmuz ayı zammıyla ilgili heyecan dorukta. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için, ilk altı aylık enflasyon oranında bir artış öngörülüyor. Bu kapsamda, Temmuz ayındaki artışın belirlenmesi süreci başladı.
Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. İlk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı netleşmeye başladı.
TEK VERİ KALDI
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 çıktı. Böylece 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 22.72 zam kesinleşti. Zam oranının belli olması için geriye tek veri kalırken, enflasyon tahminleri de bunun ipucunu veriyor.